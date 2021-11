Randale in Stuttgart: Hunderte verstoßen gegen Corona-Regeln

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

In Stuttgart kam es am Samstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Hundert Menschen waren in der Innenstadt unterwegs und sollen gegen die Corona-Regeln verstoßen haben.