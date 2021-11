Die Reaktionen auf die Corona-Beschlüsse nach dem Bund-Länder-Treffen sind zum großen Teil ziemlich negativ. Bei vielen stoßen die neuen Regeln auf Unverständnis und Enttäuschung.

Der Corona-Lockdown in Deutschland soll in den kommenden Wochen schrittweise, je nach Fallzahlen und Sieben-Tage-Inzidenz gelockert werden. Darauf haben sich Bund und Länder bei ihrem Treffen am Mittwochabend verständigt. Um die Strategie zu Schnell- und Selbsttests entbrennt bereits Streit.

Mehr Kontakte, längerer Lockdown: Die neuen Pläne der Regierung

Wirtschaft und Handwerk sind enttäuscht – aber nicht nur

„Die Ergebnisse des Corona-Gipfels sind für den Einzelhandel eine Katastrophe“, sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes der Einzelhändler (HDE). „Die für eine Öffnung der Geschäfte vorgeschriebene stabile Inzidenz von 50 ist nicht flächendeckend in Sichtweite.“

Die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, Ingrid Hartges, sagte im SWR-Interview, sie begrüße die mögliche Öffnung der Außengastronomie ab dem 22. März, wenn die Inzidenz unter 50 liege, aber nicht jeder Betrieb habe Außengastronomie. Auch für die anderen Restaurants und für Hotels müsse es eine Perspektive geben.

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer sagte: „Die Bund-Länder-Beschlüsse bringen für viele unserer von Schließungen betroffenen Betriebe nicht die erhoffte Öffnungsoption schon in nächster Zeit.“ Bei dem Treffen sei „deutlich mehr drin gewesen“. Um ein Firmensterben „auf breiter Front“ zu verhindern, müsse wirtschaftliches Leben schnellstens wieder ermöglicht werden, sofern dies epidemiologisch vertretbar sei.

„Corona-Irrgarten“ – Oppositionspolitiker kritisieren Beschlüsse

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte die Ergebnisse des Spitzengesprächs von Bund und Ländern scharf. In den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sprach Bartsch mit Blick auf den komplizierten Öffnungsfahrplan von einem „Corona-Irrgarten“ und von „Inzidenz- und Lockerungswirrwarr“.

Grünen-Chef Robert Habeck zeigt sich enttäuscht. „Als Bürger fühlt man sich im Stich gelassen“, sagt er im Deutschlandfunk. Aus seiner Sicht sei nicht klug, was gerade getan werde. „Es wird auf Hoffnung gesetzt, das ist aber keine Strategie“, kritisiert Habeck. „Wir sind am Beginn einer dritten Welle und reden über Öffnung, statt über Impfen, über Testen, über Nachvollziehbarkeit zu reden.“

Die AfD-Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland bezeichneten die geplanten Lockerungen der Corona-Auflagen als unzureichend. Die „realen Zahlen und Fakten“ gäben für weitere Lockdown-Maßnahmen „keine vernünftige Begründung“ her. Ko-Fraktionschefin Weidel wies auf die Belastungen für die Wirtschaft hin. „Für die meisten Betriebe in Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungsgewerbe bedeuten die Beschlüsse weitere Wochen der Unsicherheit, die viele nicht überleben werden“, warnte sie.

Noch viele Fragen wegen Impfstrategie

Mehr Tests, schneller impfen – das soll dazu beitragen, die Corona-Schutzmaßnahmen Schritt für Schritt zu lockern. Mediziner, Apotheker und Kommunen haben nach dem Bund-Länder-Beschluss allerdings noch viele Fragen.

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, das Ausstellen ärztlicher Atteste zur Impfpriorisierung könne den Prozess enorm verlangsamen. Stattdessen könnten die Krankenkassen bei der Vorrangprüfung durch ein flächendeckendes Einladungsverfahren unterstützen. Sie verfügten über die notwendigen Patientendaten und die Expertise.

Auch die Apotheken forderten die Politik auf, nachvollziehbare Regeln für die beschlossene Ausweitung der kostenlosen Corona-Tests zu schaffen. Notwendig seien „klare und detaillierte Rahmenvorgaben, welche Personengruppen wie oft kostenfrei in Apotheken, Arztpraxen oder Testzentren getestet werden sollen“, sagte die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Regina Overwiening, den Funke-Zeitungen.