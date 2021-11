Seit Mittwoch gilt die Alarmstufe in Baden-Württemberg. Ministerpräsident Kretschmann hat nach der Bund-Länder-Konferenz weitere Verschärfungen angekündigt.

Wer nicht geimpft ist, wird in Baden-Württemberg seit Mittwoch, den 17. November 2021, aus dem öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Wegen der schlimmer werdenden Lage auf den Intensivstationen gilt die Alarmstufe.

Im Klartext heißt das: nur noch Geimpfte und Genesene dürfen zum Beispiel ins Restaurant, in Museen oder zu den meisten anderen öffentlichen Veranstaltungen. Es gilt landesweit die 2G-Regel für bestimmte Bereiche.

Baden-Württemberg: Neue Corona-Regeln ab 25. November

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte nach der Bund-Länder-Konferenz am Donnerstagabend weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen an. So werde es in Kürze Obergrenzen für Teilnehmer von Veranstaltungen geben, sagte er. In Bars, Clubs und Discos gelte künftig 2G+, Geimpfte und Genesene brauchen also zusätzlich einen negativen Schnelltest. Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte könnte es in Hotspots geben.

Am kommenden Donnerstag – also am 25. November – soll in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Darin wird die 2G-Regel auch auf 12- bis 17-Jährige ausgeweitet. Schülerinnen und Schüler in dem Alter müssen dann geimpft oder genesen sein, um zum Beispiel in ein Restaurant gehen zu können, sagte ein Sprecher der Landesregierung am Freitag.

Bisher gilt für sie eine Ausnahme von der 2G und PCR-Test-Pflicht wegen der regelmäßigen Tests an Schulen. Geplant ist eine Übergangsregel bis nach den Weihnachtsferien für den Freizeitbereich wie Sport- und Bildungsangebote.

Alarmstufe in Baden-Württemberg - Das gilt jetzt

Das sind die aktuell gültigen Regeln in der Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg:

Wer nicht geimpft ist und nur einen Test vorweisen kann, muss an folgenden Orten draußen bleiben:



Kinos

Schwimmbäder

Fitnessstudios

Volkshochschulkurse

Musikschulen

Für den Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient, ist die 3G-Regel vorgeschrieben.

Von der 3G-Pflicht ausgenommen sind:



Geschäfte der Grundversorgung wie Supermärkte

Märkte im Freien

Abhol- und Lieferangebote

Religionsveranstaltungen

Hier gilt auf jeden Fall die Maskenpflicht.

Aktuell gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln noch keine 3G-Regel. Das dürfte sich jedoch bald ändern, denn im neuen Infektionsschutzgesetz ist 3G in Bussen, Straßenbahmen und Zügen vorgesehen.

Für die Übernachtung in einem Hotel gilt in der Alarmstufe ebenfalls die 3G-Regel – allerdings müssen Ungeimpfte hier einen PCR-Test vorlegen. Auch beim Friseur oder im Nagelstudio gilt in der Alarmstufe 3G mit PCR-Test-Pflicht.

Schulkinder müssen im Unterricht ab sofort wieder Maske tragen. Abgesehen davon sind Schülerinnen und Schüler in der Alarmstufe wie oben beschrieben – noch – von 2G ausgenommen.

Kinder bis einschließlich fünf Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

Aktuelle Corona-Verordnung in BW seit 15. Oktober

Was gilt bei privaten Treffen in der Alarmstufe?

Bei privaten Treffen gilt: Ein Haushalt plus eine weitere Person. Geimpfte und Genesene, Personen bis einschließlich 17 Jahre sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammen leben, zählen als ein Haushalt.

Corona-Alarmstufe droht: Das gilt für den Sport in Baden-Württemberg

Welche Corona-Regeln und Warnstufen gelten in Rheinland-Pfalz?

Rheinland-Pfalz ist am 8.11. die neue Corona-Verordnung in Kraft getreten. Auch hier gibt es nur für Ungeimpfte Einschränkungen. Wer in einem Krankenhaus oder in einem Altenheim arbeitet und nicht geimpft ist, muss sich ab jetzt täglich testen lassen.

RLP-Corona-Verordnung: Das sind die Regeln seit dem 8. November