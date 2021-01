Am Sonntag kehrte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny nach Russland zurück, nachdem er sich in Deutschland von seiner im August erlittenen Vergiftung erholt hatte. In Moskau wurde er kurz nach seiner Ankunft festgenommen. Weltweit forderten Menschen seine Freilassung, darunter auch Außenminister Heiko Maas (SPD). Nun steht fest: Nawalny bleibt vorerst in Haft. mehr...