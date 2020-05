Wohin im Sommer? Wegen des Coronavirus liegt bei vielen die Urlaubsplanung auf Eis. Gibt es vielleicht doch die Chance auf einen Traumurlaub 2020 – im eigenen Land?

Ist in den Hotels alles in Plastik verpackt? Wie weit sind die Strandkörbe voneinander entfernt? Und fühlt sich das überhaupt noch nach Urlaub an?

Die SWR3-Reporter Sara Talmon und Kevin Frisch sind im Südosten unterwegs, Linda Bies und Nils Dampz im Norden. Sie haben sich eine Aufgabe gestellt: Die schönsten Urlaubsorte in Deutschland zu finden. Hier teilen sie mit euch, was sie auf ihrer Tour erleben:

Ihr kennt Orte in Deutschland, die unsere Reporter unbedingt besuchen müssen? Dann schickt uns hier eure Vorschläge.

Der SWR3 REPORT Urlaub in Deutschland – ab Montag im Radio und auf swr3.de!