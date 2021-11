Seit ein paar Tagen schwirrt der Begriff Triage wieder durch viele Medien und beunruhigt die Menschen. Dabei gibt es zumindest bei uns noch keinen Grund zur Sorge.

Die Corona-Zahlen in Österreich laufen aus dem Ruder, das Land hat nur noch eine Chance gesehen und einen Lockdown für Ungeimpfte verhängt. Mehr als 14.000 Österreicher haben sich innerhalb von 24 Stunden mit Corona infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 925.

Die Intensivstationen im Land sind so überlastet, dass die erste Klinik laut über eine Triage nachdenkt. Das Klinikum in Salzburg ist an der Belastungsgrenze und kann neu aufgenommene Patienten bald nicht mehr ausreichend versorgen. Deshalb hat das Haus ein sechsköpfiges Triage-Team zusammengestellt.

Triage: Was ist das?

Unter dem Begriff Triage versteht man, dass Mediziner wegen knapper Ressourcen entscheiden müssen, wem sie zuerst helfen. Laut einem Sprecher der Kliniken soll das Team künftig darüber beraten, wer noch intensivmedizinisch behandelt werden kann und wer nicht.

Im schlimmsten Fall muss das Team also entscheiden, wer noch gute Überlebenschancen hat und wem vermutlich nicht mehr geholfen werden kann. Wie genau eine Triage abläuft, erklärt Lungenarzt Jens Mathews im Video.

Triage: Wie wird darüber entschieden?

Ist eine Klinik gezwungen, eine Triage anzuwenden, dann entscheiden mehrere Faktoren. Entscheidend ist unter anderem, wie viele Patienten mit schweren Symptomen in einer Klinik liegen und wie schlecht ihr Zustand ist.

Dann muss das Triage-Team entscheiden, ob der Patient überhaupt erst aufgenommen oder abgewiesen wird. Aber auch in den Kliniken müssen die Triage-Teams schwere Entscheidungen treffen.

Steht es um einen Patienten in der Klinik so schlecht, dass ihm nicht mehr geholfen werden kann, werden die Ressourcen dann auf Patienten verteilt, denen noch zu helfen ist. Allerdings wollen es die Kliniken nicht darauf anlegen, tatsächlich in diese Situation zu kommen.

Inzidenzen in Österreich so hoch wie noch nie

Um zu vermeiden, dass diese Entscheidungen tatsächlich getroffen werden müssen, wollen auch die am schlimmsten betroffenen Bundesländer Salzburg und Oberösterreich alles tun, um die Infektionszahlen schnell in den Griff zu bekommen und die Krankenhäuser zu entlasten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Salzburg liegt momentan bei 1.500, in Oberösterreich nicht viel niedriger – hier sind 1.400 Menschen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen positiv getestet worden.

Die Regierung in Österreich kann sich aber nicht darauf einigen, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Die Konservative ÖVP mit Kanzler Alexander Schallenberg ist gegen einen Lockdown für alle. Sie setze lieber darauf, die „ beschämend niedrige Impfquote “ nach oben zu bringen.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen ist das zu wenig. Er ist für Verschärfungen, wie zum Beispiel eine nächtliche Ausgangsbeschränkung auch für Geimpfte. Landesweit gilt in Österreich seit Montag ein Lockdown für Ungeimpfte – Österreich ist das erste Land in der EU, das den eingeführt hat.

Triage: Wie ist die Lage in Deutschland?

Bei uns ist die Lage zwar auch angespannt – aber noch nicht ganz so schlimm wie in Österreich. Allerdings: Die ersten Kliniken in Deutschland sind auch schon überlastet. Vor allem in Sachsen, Thüringen und Bayern.

„ Das ist eine echte Notsituation. Wegen der Erfahrungen der vorangegangenen Wellen gehen wir fest davon aus, dass schon bald Patienten wieder aus Corona-Hotspots in Kliniken außerhalb verlegt werden müssen “, sagte Intensivmediziner-Präsident Gernot Marx vergangenen Samstag schon der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Dass nicht mehr alle Schwerkranken vollumfänglich versorgt werden können, befürchtet der Divi-Präsident nicht: „ Dass wir von zwei Patienten nur einen behandeln können und den anderen nicht, das wird in Deutschland nicht passieren – also wirklich in dem Sinne, dass wir über Leben und Tod entscheiden müssten “, versicherte er.

Auch in der vierten Welle „ sehe ich die Gefahr einer Triage nicht “. Allerdings würden massenweise planbare Eingriffe möglicherweise für Monate aufgeschoben werden müssen – zum Beispiel Herz-OPs. Das verursache viel Leid, sagte Marx.

Erste Kliniken in Bayern verlegen Patienten

In Bayern und Sachsen verlegen die ersten Kliniken Patienten in andere Kreise, weil die Intensivstationen mit Corona-Patienten überlastet sind. Im bayerischen Landkreis Rottal-Inn wurden schon Ende vergangener Woche 23 Patienten in nordbayerische Kliniken verlegt.

„ Die Verlegung wurde erforderlich, da die Rottal-Inn Kliniken durch die hohen Inzidenzzahlen im Landkreis an die Grenze der Versorgungsmöglichkeiten von Covid-19-Patienten stießen “, schreibt das Klinikum auf Instagram. Durch die Entlastung könne man die Covid-Patienten besser versorgen.

Von Entspannung kann durch die Verlege-Aktion laut Klinik aber niemand sprechen. Im Gegenteil: Die Rottal-Inn-Kliniken suchen händeringend Personal, um sich auf die vielen Corona-Patienten vorzubereiten.

„ Wir bitten daher alle Personen mit pflegerischer oder ärztlicher Ausbildung, sich hinsichtlich einer möglichen Unterstützung der Patientenversorgung bei uns zu melden “, heißt es in einer Anzeige vom Montag auf Instagram. Jede Hand helfe, diese schwierige Situation zu bewältigen.

Aber auch in den Rottal-Inn-Kliniken nimmt trotz der angespannten Lage niemand das Wort Triage in den Mund. Noch sei das Klinikum in der Lage, alle Covid-Patienten ausreichend zu versorgen.

Immer mehr Kinder und Jugendliche kämpfen wegen der Corona-Pandemie mit massiven psychischen Problemen.

Wo wird die Triage schon angewendet?

In einem Bereich wird die Triage aber schon seit Monaten angewendet: Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Im Mai 2021 berichtete der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte der Rheinische Post von den schlimmen Zuständen in der Kliniken.

Es gibt psychiatrische Erkrankungen in einem Ausmaß, wie wir es noch nie erlebt haben. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll, dort findet eine Triage statt. Wer nicht suizidgefährdet ist und „nur“ eine Depression hat, wird gar nicht mehr aufgenommen.

Der Verband kritisierte schon damals, dass Kinder und Jugendliche in der Pandemie politisch vernachlässigt wurden. Kitas und Schulen waren wochenlang geschlossen, diese Einschränkungen seien in der ersten Phase noch nachvollziehbar gewesen.

„ Aber inzwischen haben wir gelernt, dass Kinder die Infektion deutlich weniger weitertragen und selbst deutlich seltener erkranken als Erwachsene “, sagte BVKJ-Sprecher Maske in einem Interview im Mai 2021. Das habe aber dazu geführt, dass immer mehr Kinder und Jugendliche das Eingesperrt sein nicht mehr verkrafteten.

„Wer nicht selbstmordgefährdet ist, wird weggeschickt“