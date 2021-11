Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür. Vieles, was vor der Corona-Pandemie selbstverständlich war, wird dieses Jahr anders sein. Das verursacht Stress und Sorgen bei vielen Menschen in Deutschland.

Weihnachten und Silvester werden dieses Jahr anders als gewohnt. Wegen der Corona-Pandemie muss auf die ein oder andere Tradition verzichtet werden. Familien können voraussichtlich nicht in größerem Kreis zusammenkommen.

Die Sorge, wie man das diesjährige Weihnachtsfest verbringen kann, beschäftigt einer repräsentativen Umfrage zufolge viele Menschen in Deutschland. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat im November dieses Jahres 1.001 Personen im Auftrag der KKH Kaufmännischen Krankenkasse befragt.

Sorge, dass jemand an den Feiertagen krank wird

Mehr als die Hälfte der Befragten belastet demnach die Sorge, dass ein Familienmitglied die Feiertage krank im Bett oder im Krankenhaus verbringen muss – sei es wegen Covid-19 oder einem anderen Leiden.

Weiteres Ergebnis: 41 Prozent sorgen sich Weihnachten wegen der Pandemie in kleinerem Kreis feiern zu müssen oder gar allein zu sein. Jeden Vierten (23 Prozent) belastet, dass man an den Feiertagen wahrscheinlich nicht verreisen kann.

Jeder Zweite glaubt an ruhigeres Silvester

Und auch wie das diesjährige Silvester ausfallen wird, beschäftigt viele. 56 Prozent befürchten, dass sie auf das Anstoßen mit Freunden und Verwandten verzichten müssen. Ähnlich viele sehen keine Chance für eine große Silvesterparty. Und jeder Zweite glaubt deshalb, dass der Jahreswechsel etwas entspannter sein wird als sonst.

Sorgen rund um Weihnachten haben sich wegen Corona verändert

Vergleicht man die aktuellen Umfrageergebnisse mit denen von vor zwei Jahren, zeigen sich einige Veränderungen. Die Sorge um die Essensplanung und ein perfektes Fest stressen demnach nur noch 10 Prozent der Befragten – vor zwei Jahren waren es 17 Prozent.

Auch bei der Flut an digitaler Kommunikation an den Feiertage zeigt sich eine veränderte Wahrnehmung. Vor zwei Jahren sorgte das bei 25 Prozent für Stress. Jetzt sind es 15 Prozent. Eine mögliche Erklärung könnte hier die Gewöhnung an Messenger und Videochats in der Pandemie sein. Denn ohne diese Möglichkeiten ist Kontakt zu anderen im Moment schwieriger als sonst.