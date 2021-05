Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern starten Ende Mai in die Pfingstferien. Wir erklären, wo Urlaub möglich ist und wie. Ein Überblick.

Wer innerhalb von Deutschland verreisen will, der muss sich vorab über seinen Urlaubsort in dem jeweiligen Bundesland informieren. Denn, ob dort Pfingstferien möglich sind, hängt von der Sieben-Tage-Inzidenz ab. Liegt die unter 100, sind in einigen Bundesländern Ferien möglich. Voraussetzung ist meist ein negativer Schnelltest bei der Anreise. Außerdem wird in einigen Regionen vor Ort täglich, oder zwei Mal die Woche ein neuer Test verlangt.

Rheinland-Pfalz: Kontaktarmer Pfingsturlaub

„Kontaktarmen“ Pfingsturlaub – den könnte es in Rheinland-Pfalz geben. Zum Beispiel in einer Ferienwohnung oder auf einem Campingplatz mit eigener sanitärer Anlage. Das Kabinett will am Freitag (7. Mai) darüber sprechen. Ministerpräsidentin Dreyer hat angekündigt, dass – je nach Infektionsgeschehen – auch über weitere Lockerungen im Bereich Hotellerie und Kultur beraten wird.

Baden-Württemberg: Noch keine Lockerungen in Sicht

Urlaub im Schwarzwald? Die Hoteliers und Gastwirte hoffen darauf. Ministerpräsident Kretschmann hat zwar Lockerungen in Aussicht gestellt. Aber im Moment ist die Sieben-Tage-Inzidenz fast überall noch zu hoch. Erst wenn die in einer Stadt oder einem Kreis konstant unter 100 liegt, ist Pfingsturlaub möglich.

Bayern: Urlaub ab dem 21. Mai

Ab dem 21. Mai soll Urlaub in Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen in Städten und Kreisen möglich sein, in denen die Inzidenz stabil unter 100 liegt. Welche Testpflichten, Masken- und Hygienekonzepte es geben wird, soll bis kommende Woche (KW19) klar sein.

Niedersachsen: Campingurlaub oder Nordseeurlaub? Zuerst nur für Einheimische!

Niedersachsen plant Lockerungen ab dem 10. Mai. Dann sollen auch wieder Übernachtungen möglich sein. Allerdings erstmal nur für Menschen, die ihren Erstwohnsitz in dem Land haben. Hotels, Campingplätze oder Jugendherbergen dürfen mit einer Kapazität von 60 Prozent öffnen, Ferienhäuser und -wohnungen müssen bei der Vermietung einen Tag frei bleiben. Urlauber aus anderen Bundesländern sollen Schritt für Schritt dazu kommen. Geplant ist im Moment Ende Mai.

Hotels, Pensionen und Ferienanlagen zum Beispiel auf Sylt oder auf Amrum dürfen ab dem 17. Mai wieder öffnen. Urlauber müssen alle 48 Stunden einen neuen Corona-Test vorlegen. Außer sie sind bereits vollständig geimpft, oder hatten bereits Corona. Auch Restaurants und Cafés dürfen öffnen (auch innen). Rein kommt man ohne Impfnachweis aber ebenfalls nur mit einem negativem Test. Außerdem sollen draußen unter freiem Himmel Treffen mit bis zu zehn Menschen erlaubt sein.

Ostsee-Urlaub trotz Corona möglich: Modellprojekt ab dem 19. April

Mecklenburg-Vorpommern: An der Ostsee nur Tagestouristen

Seit Mittwoch (5. Mai) dürfen vollständig Geimpfte aus anderen Bundesländern als Tagestouristen kommen, oder in ihre Zweitwohnung fahren. Übernachtungen sind bislang nicht geplant. Der Lockdown gilt bis zum 22. Mai, hat Gesundheitsminister Glawe gesagt. Das Land will erst bei einer Inzidenz von unter 50 mit Modellregionen testen, wie sich Lockerungen im Tourismus und in der Gastronomie auswirken.

Ab dem Sommer soll es in Europa einen Impfausweis geben, der EU-weit gültig ist (Grüner Impfpass). Dieser digitale Impfpass soll in einer App und mit einem QR-Code funktionieren. In dem QR-Code soll unter anderem gespeichert sein, wer vollständig gegen Corona geimpft ist, ob jemand negativ getestet wurde oder bereits eine Corona-Erkrankung überstanden hat. Mit dem grünen Impfpass soll das Reisen im Sommer dann einfacher werden. Für Pfingsten gilt: Genau über das Urlaubsland, die jeweiligen Einreise- und Ausreisebedingungen informieren und eventuelle Quarantäne-Zeiten bei der Ein, aber auch nach der Rückreise mit einplanen. Ausnahmen gelten – wie bei uns – oft schon für Geimpfte und Genesene.

Welche Einreiseregeln in welchem Land gelten, geht aus der Liste des Auswärtigen Amtes hervor.

Österreich: Öffnung möglich ab 19. Mai

Österreich will ab dem 19. Mai wieder für Touristen öffnen. Bei der Einreise soll es dann keine Quarantänepflicht mehr geben. Wer aus Deutschland einreist, benötigt einen Impf-, Test- oder Genesungsnachweis.

Weil Österreich von Deutschland aber nach wie vor als Risikogebiet eingestuft ist – mit Ausnahme der Gemeinde Jungholz in Tirol und des Kleinwalsertals/der Gemeinde Mittelberg in Vorarlberg – müssen Urlauber bei der Rückreise nach Deutschland fünf Tage Quarantäne einplanen (Stand 6.5.2021).

Schweiz: Einreise ist möglich

Die Schweiz ist offen. Wer mit dem Flugzeug anreist, braucht einen negativen Test, wer mit Bahn oder Auto in die Schweiz fährt, braucht das nicht. In Quarantäne müssen nur Einreisende aus Risikogebieten. Deutschland gehört – bis auf Sachsen und Thüringen – nicht dazu. (Stand 6.5.2021) In der Schweiz sind Hotels, Restaurants, auch Kinos und Theater geöffnet. Überall gelten Maskenpflicht, Abstandsregeln und Höchstzahlen für Besucher.

Spanien: teilweise schon länger offen

Spanien ist teilweise schon länger offen. Die ersten Urlauber auf Mallorca sind schon an Ostern gekommen. Dort – und auf den anderen Baleareninseln – gibt es weitreichende Lockerungen. Wer einreisen will, braucht einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Außerdem müssen sich Urlauber vorher anmelden. Privilegien für Geimpfte oder Genesene gibt es in Spanien nicht. Das Land gilt aus deutscher Sicht teilweise als Risikogebiet. Die Quarantänepflicht bei der Rückkehr hängt daher mit dem Reiseziel zusammen. Am 9. Mai endet offiziell der Corona-Notstand in Spanien. Damit fallen Reisebeschränkungen, nächtliche Ausgangssperren und geschlossene Restaurants und Cafés weg. Welche Regeln es danach geben wird ist noch nicht klar. (Stand 6.5.2021).

Italien: ab 15. Mai offen für Touristen

Italien will ab dem 15. Mai wieder für Touristen öffnen. Dann soll es laut Ministerpräsident Mario Draghi einen nationalen grünen Pass für Urlauber geben. Mit diesem soll die Zeit überbrückt werden, bis der europäische grüne Impfausweis kommt. Um nach Italien reisen zu können, muss man entweder vollständig geimpft sein, eine Corona-Erkrankung überstanden haben, oder einen aktuellen (negativen) Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Wie dieser grüne Pass aussehen soll und wo es ihn geben wird, ist noch nicht bekannt. Das Robert-Koch-Institut stuft Italien derzeit (Stand 6.5.2021) als Risikogebiet ein, deshalb gilt bei der Rückkehr nach Deutschland eine Test- Anmelde- und Quarantänepflicht.

Griechenland: will am 15. Mai öffnen

Griechenland will ab dem 15.Mai für Urlauber öffnen. Bei der Einreise nach Griechenland besteht dann keine Quarantänepflicht mehr. Urlauber müssen davor aber online ihre Daten hinterlegen, außerdem eine vollständige Impfung oder eine überstandene Corona-Erkrankung nachweisen und einen aktuellen, höchstens 72 Stunden alten PCR-Test vorlegen. Aus deutscher Sicht ist Griechenland weiter Risikogebiet. Deshalb gilt auch hier bei der Rückkehr nach Deutschland eine Anmelde-, Test- und Quarantänepflicht. (Stand 6.5.2021)