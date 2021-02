In welcher Impfgruppe bin ich? Wann kann ich einen Impftermin ausmachen? Hier erfahrt ihr, wie es aktuell in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aussieht.

Wann sich wer in Deutschland gegen das Coronavirus impfen kann, ist in einer Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums festgelegt. Es gibt vier Gruppen – wer in welcher Gruppe landet hängt von Alter, Vorerkrankungen und Beruf ab. Der Impfstart verlief in Deutschland schleppend – die Impfzentren sind seit Jahresbeginn bereit, was an vielen Orten fehlt ist der Impfstoff. Die Priorisierung, wer zuerst geimpft werden soll, orientiert sich an der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert-Koch-Institut (RKI).

Die Schritte bis zur Corona-Impfung: Das müsst ihr tun

Impfgruppe 1 „Höchste Priorität“: Altenheime und Personal auf Intensivstationen

Personen, die...

...über 80 Jahre alt sind

...in Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen arbeiten, oder dort „behandelt, betreut oder gepflegt“ werden, zum Beispiel Altenheime

...durch ihre Arbeit im ambulanten Pflegedienst regelmäßig Kontakt zu älteren oder pflegebedürftigen Menschen haben

...in Bereichen medizinischer Einrichtungen tätig sind, bei dem sie einem hohen Risiko im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgesetzt sind, zum Beispiel auf Intensivstationen oder im Rettungsdienst

in medizinischen Einrichtungen arbeiten, in denen Patientinnen oder Patienten nach der Infektion mit dem Coronavirus ein hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf haben, zum Beispiel in der Transplantationsmedizin

Impfgruppe 2 „Hohe Priorität“: Grundschullehrer und Polizei

Personen, die...

...über 70 Jahre alt sind

...die nach einer Infektion mit dem Coronavirus ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf haben, zum Beispiel Trisomie 21, Demenz oder geistige Behinderung oder nach einer Organtransplantation oder mit schweren psychiatrischen Erkrankungen, zum Beispiel eine schwere Depression, schwer Lungenkranke (zum Beispiel COPD), mit schwerer Diabetes, Krebs-, Leber- oder Nierenerkrankungen, Personen mit einem Body-Mass-Index über 40

...enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen oder Schwangeren sind, also zum Beispiel auch werdende Väter

...in stationären Einrichtungen oder ambulanten Pflegediensten mit geistig behinderten Menschen arbeiten

...in Bereichen medizinischer Einrichtungen tätig sind, bei dem sie einem hohen oder erhöhten Risiko im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgesetzt sind, also zum Beispiel Ärzte und Pflegekräfte

...bei der Polizei oder als Ordnungskräfte arbeiten und die bei ihrer Tätigkeit einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind, zum Beispiel bei bei Demonstrationen

...im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten oder für die Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur wichtig sind

...in Flüchtlings- oder Obdachlosenunterkünften untergebracht sind oder dort arbeiten

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass Erzieher und Grundschullehrer sich schon früher gegen das Coronavirus impfen lassen können. Sie sollen deshalb statt in Impfgruppe 3 in Impfgruppe 2 eingestuft werden.

Impfgruppe 3 „Erhöhte Priorität“: Vorerkrankungen und Supermarktpersonal

Personen, die...

...über 60 Jahre alt sind

....aufgrund ihrer gesundheitlichen Verfassung nach einer Infektion mit dem Coronavirus ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf haben. Dazu gehören Übergewichtige Personen (Body-Mass-Index über 30), Krebserkrankungen, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Autoimmunerkrankungen, rheumatologische Erkrankungen, Herzinsuffizienz, Arrhythmie, Schlaganfall, Asthma, chronisch entzündliche Darmerkrankung oder Diabetes

...in besonders relevanten Positionen in staatlichen Einrichtungen arbeiten, zum Beispiel in Verfassungsorganenen, Regierungen oder Verwaltungen

...in besonders relevanten Positionen in Unternehmen der kritischen Infrastruktur arbeiten, zum Beispiel Pharma- oder Ernährungswirtschaft

...in Bereichen medizinischer Einrichtungen tätig sind, bei dem sie einem niedrigen Risiko im Zusammenhang mit dem Coronavirus ausgesetzt sind, zum Beispiel Personal, was keinen direkten Kontakt zu Patientinnen und Patienten hat

...im Lebensmitteleinzelhandel arbeiten

...prekäre Arbeits- oder Lebensbedingungen haben

Impfgruppe 4: Gesunde Personen unter 60

Der „Rest“ wird in Gruppe 4 geimpft – also gesunde Personen unter 60 Jahren.

Wann werde ich in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gegen Corona geimpft?

Nach jetzigem Kenntnisstand und wenn noch weitere Impfstoffe zugelassen werden, gehen wir davon aus, dass im Sommer jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden kann. Bundesgesundheitsministerium

Wann genau sich die einzelnen Gruppen vor dem Sommer impfen lassen können, lässt sich momentan nur sehr schwer beantworten und hängt unter anderem davon ab, wann wie viele weitere Impfdosen geliefert werden. Bisher wurden in Deutschland mehr als fünf Millionen Menschen geimpft (Stand: 22.02.21). Davon haben über drei Millionen die Erstimpfung erhalten und knapp zwei Millionen bereits die für den vollen Impfschutz notwendige Zweitimpfung.

Die jeweils erste Zahl bei den einzelnen Bundesländern gibt die Menschen an, die geimpft wurden, die zweite Zahl zeigt, wie viele davon den vollen Impfschutz erhalten haben.

Das Sozialministerium von Baden-Württemberg teilte am Samstag einen groben Fahrplan für die ersten beiden Impfgruppen mit – allerdings mit Einschränkungen. Bis Mitte März erwartet Baden-Württemberg voraussichtlich rund 450.000 Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca.

Damit kann das Land jedem Berechtigten in der ersten Priorität im Alter zwischen 18 und 64 ab sofort ein Impfangebot machen. Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg

Das bedeutet: Alle Menschen aus der ersten Impfgruppe, die sich innerhalb dieser Altersbeschränkung befinden, können sich sofort nach einem Impftermin erkundigen. Auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission wird Astrazeneca nur an Menschen unter 65 Jahren geimpft. Der Grund ist, dass es noch nicht genügend Daten für die Impfung älterer Menschen gibt. Das hat in Baden-Württemberg Auswirkungen auf die zweite Impfgruppe: Ab sofort können sich auch alle Personen bis einschließlich 64 Jahren aus der zweiten Priorität der Empfehlung der Ständigen Impfkommission impfen lassen. Impfberechtigt sind jetzt zum Beispiel Erzieherinnen, Erzieher, Lehrkräfte, Krankenhaus- und Praxispersonal mit erhöhtem Infektionsrisiko und Menschen mit Down-Syndrom. Mehr Details gibt es hier.

Wann in Baden-Württemberg die übrigen Impfberechtigten über 64 aus Gruppe 2 und Menschen aus Gruppe 3 an der Reihe sind, lässt sich derzeit noch nicht verlässlich sagen.

Vergangene Woche stellten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) den Impfplan für Februar und März vor – mit Ausblick auf den Monat April. Noch im Februar sollen demnach alle Krankenhausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter ein Impfangebot mit Astrazeneca erhalten. Alle bisher registrierten über 80-Jährigen sollen bis Mitte April ihre Erstimpfung erhalten. In Rheinland-Pfalz können sich aktuell Menschen der ersten Gruppe oder Menschen mit einer Behinderung aus der zweiten Gruppe impfen lassen. Am Dienstag gab Dreyer bekannt: Ab dem 27. Februar können auch einzelne Berufsgruppen aus der Impfgruppe zwei einen Termin vereinbaren. Darunter sind unter anderem Beschäftigte in Kindergärten und Grund- und Förderschullehrer, Hebammen und Mitarbeiter von Rehakliniken.