Die Impfpriorisierung ist seit Montag, 7. Juni, aufgehoben. Aber wie kommst du jetzt an einen Impftermin? Hier gibt’s die Infos für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Die vier Wege zum Impftermin in Rheinland-Pfalz

Das Land Rheinland-Pfalz bekommt im Juni rund 1,5 Millionen Impfdosen. Davon geht etwa ein Drittel an die Impfzentren, den größeren Anteil bekommen die niedergelassenen Ärzte und die Betriebsärzte. Das sind deine Möglichkeiten, einen Termin zu bekommen:

Über die Hotline 0800-5758100: Darüber wirst du mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin der Zentren verbunden. Online: Wer nicht in der Warteschleife hängen möchte, kann seinen Corona-Impftermin auch online auf impftermin.rlp.de buchen. Beim eigenen Hausarzt oder der eigenen Hausärztin: Die Kassenärztliche Vereinigung bittet aber, zumindest in der laufenden Woche nicht mehr für Impftermine in den Arztpraxen anzurufen. Seit der Bekanntgabe, dass die Impfpriorisierung aufgehoben wird, werden die Haus- und Facharztpraxen überrannt. Beim Betriebsarzt: Das geht auch seit 7. Juni.

Die vier Wege zum Impftermin in Baden-Württemberg

Über die Hotline 116 117: Dort wirst du mit dem vom Land beauftragten Callcenter verbunden. Online: Wenn du lieber im Netz in einer Warteschleife hängen möchtest, kannst du über die Website impfterminservice.de versuchen, an einen Termin zu kommen. Beim deinem Hausarzt oder deiner Hausärztin: Wie auch in Rheinland-Pfalz bittet die Kassenärztliche Vereinigung, zumindest in der laufenden Woche nicht mehr für Impftermine in den Arztpraxen anzurufen. Seit der Bekanntgabe, dass die Impfpriorisierung aufgehoben wird, werden die Haus- und Facharztpraxen überrannt. Beim Betriebsarzt: Gilt auch in Baden-Württemberg flächendeckend seit 7. Juni.

Hilfe bei der Jagd nach der Corona-Impfung

Für Impfzentren in Baden-Württemberg gibt’s auf impfterminradar.de eine Auflistung vieler Impfzentren. Freie Termine werden grün hervorgehoben. Einen ähnlichen Service bietet impfterminübersicht.de. In Rheinland-Pfalz findet man die Impfzentren auf impfbruecke.de. Wer kurzfristig Zeit hat, wird per SMS benachrichtigt, wenn Impfstoff frei ist. Unabhängig davon hat der Landkreis Vulkaneifel eine eigene Impfbrücke eingerichtet.

Die jeweils erste Zahl bei den einzelnen Bundesländern gibt die Menschen an, die geimpft wurden, die zweite Zahl zeigt, wie viele davon den vollen Impfschutz erhalten haben.

Wie lange muss ich warten bis zur Corona-Impfung?

Auch wenn die Priorisierung aufgehoben ist, es stehen immer noch Menschen aus den Priogruppen auf der Warteliste. In Rheinland-Pfalz stehen aus Priogruppe 3 laut Daniel Stich (SPD), Impfkoordinator des Landes, noch rund 400.000 Menschen aus. Deswegen gelte die Priorisierung gewissermaßen weiter. Erst, wenn die Angehörigen dieser Gruppe dann auch einen Termin haben, seien die nach dem 7. Juni Registrierten dran.

Auch in Baden-Württemberg ist Zahl der Impfdosen, die in den Impfzentren und Hausärzten pro Woche zur Verfügung steht, weiter sehr begrenzt. Auch wenn Fragen wie 'Wann werde ich geimpft?' jetzt weiter zunehmen, der Hausärzteverband bittet Impfwillige um Geduld. Es könne nur das verimpft werden, was da ist, sagte der Vorsitzende dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Frust und Enttäuschung über eventuelles Terminchaos seien zwar nachvollziehbar, aber bei den Hausärzten an der falschen Adresse. Die Liefermengen nehmen bis Ende Juni zu. Impfwillige kommen also immer schneller an die Reihe, sofern die nötigen Kapazitäten – auch in Sachen Personal – vorhanden sind. Laut Impfkampagne der Bundesregierung soll bis spätestens Ende September jedem ein Impfangebot gemacht werden.

