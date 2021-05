Ende Juli wurde US-Sängerin Demi Lovato wohl wegen einer Drogen-Überdosis ins Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles eingeliefert. Tagelang bangten die Fans um die Sängerin. Anfang August meldete sie sich schließlich auf Instagram wieder zu Wort und bedankte sich vor allem bei ihren Fans und der Klinik. Was macht das Cedars-Sinai so besonders?

Das Who-is-Who von Hollywood

Die schwangere Heidi Klum dpa/picture-alliance

Heidi Klum, Britney Spears, Victoria Beckham, Kim Kardashian, Beyoncé, Madonna oder Pink – sie alle haben im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles Kinder zur Welt gebracht. Tom Cruise, Michael Jackson und Orlando Bloom sind dort Väter geworden. Die Klinik gilt als eines der Lieblingskrankenhäuser der Stars. Sie liegt zwischen Beverly Hills und West Hollywood, ganz in der Nähe einiger Filmstudios und des berühmten Sunset Boulevards. Das Cedars-Sinai ist aber nicht nur wegen seiner Nähe so beliebt, im Inneren des Krankenhauses gibt es Entbindungszimmer, die sehr geräumig und sehr edel eingerichtet sind. Wer möchte kann dort zum Abendessen auf Wunsch etwa Hummer bestellen. Kein Wunder, dass viele Stars auf das Cedars-Sinai setzen, wenn sie ärztliche Hilfe brauchen. Da ist es egal, dass das Krankenhaus von außen alles andere als glamourös aussieht.

Paparazzi-Alarm

Gebäude der Cedars-Sinai dpa/picture-alliance

Die Klinik ist häufiger in den Medien als viele andere Krankenhäuser der Welt. Seit Jahrzehnten beziehen immer wieder scharenweise Paparazzi an den Krankenhaus-Eingängen Stellung um Bilder davon zu machen, wie die Stars dort ankommen oder abfahren. Zum Beispiel in den 80er-Jahren als Michael Jackson während den Aufnahmen für einen Werbespot Feuer fing, seine Haare auf einmal brannten und er sich schlimme Verbrennungen an Kopf und Gesicht zuzog. Die Bilder des ankommenden Krankenwagens mit ihm gingen um die Welt. Auch deswegen, weil der 2009 gestorbene King of Pop von der Krankenbahre vor dem Cedars-Sinai noch kurz in die Kameras winkte – an der Hand einen seiner berühmten silbernen Glitzer-Handschuhe.

Michael Jackson kommt im Cedars-Sinai an

Auch Madonna ist im Cedars-Sinai behandelt worden. Bei der Geburt ihres zweiten Kindes traten Komplikationen auf. Sie habe viel Blut verloren, sagte eine Sprecherin des Krankenhauses nach der dramatischen Entbindung. Auch für eine OP nach einem Leistenbruch setzte Madonna auf das Know-How der Cedars-Sinai-Ärzte.

Marilyn Monroe: bitte keine große Narbe

Marilyn Monroe dpa/picture-alliance

Genau wie Marylin Monroe, die viele Jahrzehnte vor Madonna Patientin in der Luxus-Klinik war. Ihr ist dort in den 50er-Jahren der Blinddarm entfernt worden. Es heißt, dass sie die Ärzte damals dort gebeten haben soll, alles dafür zu tun, dass die Narbe nach der OP so klein wie möglich wird.

Promis sammeln Geld

Steven Spielberg bei Spenden-Gala für Cedars-Sinai dpa/picture-alliance

Immer wieder sammeln oder spenden Hollywood-Stars Geld für das Cedars-Sinai. Der Regisseur Steven Spielberg ist Namensgeber für ein ganzes Gebäude auf dem Klinik-Gelände. Ein Zentrum für Herzkrankheiten bei Frauen trägt den Namen der Diva Barbra Streisand. Auch der Schauspieler Mel Gibson spendete Millionen für das Krankenhaus. Damit das Cedars-Sinai noch lange das bleibt, was es jetzt ist: das Lieblingskrankenhaus der Stars.