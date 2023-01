per E-Mail teilen

Ein paar Wochen nach den Sommerferien kommen viele Kinder mit juckendem Kopf aus der Schule oder dem Kindergarten. Der Grund: Läuse. Kein schönes Thema, aber auch kein Weltuntergang, denn Läuse haben nichts mit mangelnder Hygiene zu tun.

Wie erkenne ich Läuse?

Läuse und Nissen, das sind die Eier von Läusen, sind sehr klein. Sie sehen aus wie Haarschuppen. Der Unterschied: Im Gegensatz zu Schuppen fallen Nissen nicht einfach so ab. Sie kleben fest. Wenn das der Fall ist: Kinderarzt aufsuchen. Der gibt Rat zum richtigen Läusemittel und schreibt ein Attest, denn das verlangen viele Schulen und Kindergärten, um sicherzugehen, dass Läuse richtig behandelt werden.

Dr. Stephan Buchner ist Kinderarzt in Mainz und weiß genau, was bei Läusen zu tun ist. Wir haben mit ihm über die wichtigsten Verhaltensregeln für Eltern gesprochen. SWR3

Was muss ich tun, wenn mein Kind Läuse hat?

1. Läusemittel anwenden: Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Mittel gegen Läuse. Die einen wirken physikalisch, die anderen chemisch. Ein gutes Mittel muss ab einer bis zu acht Stunden einwirken und wird neun Tage nach der ersten Anwendung noch mal auf den Kopf aufgetragen, um sicherzugehen, dass alle Nissen erwischt wurden. Beim ersten Läusebefall auf jeden Fall erst mal zum Kinderarzt.

2. Schule oder Kindergarten informieren: Damit sich die juckenden Läuse nicht ausbreiten, müssen Eltern umgehend die Schule oder den Kindergarten informieren. Es ist ein Mythos, dass Läuse springen können. Sie krabbeln von Kopf zu Kopf. Das passiert beim Kuscheln und Spielen im Kindergarten genauso wie beim Sportunterricht oder beim Grübeln über die Matheaufgaben. Also überall dort, wo Kinder im wahrsten Sinne des Wortes die Köpfe zusammenstecken. Je früher Lehrer, Erzieher und Eltern anderer Kinder Bescheid wissen, desto besser lassen sich Läuse eindämmen.

3. Klamotten wechseln und Bett absaugen: Gleich vorab: Wenn ein Kind Läuse hat, ist nicht gleich die ganze Wohnung kontaminiert! Es reicht nach der ersten Anwendung des Läusemittels, die Kleidung und die Bettwäsche des Kindes bei mindestens 60 Grad zu waschen. Alles, was der Temperatur nicht standhält: einfach in eine Plastiktüte und drei Tage stehen lassen. Am besten noch die Matratze aus dem Kinderbett nehmen und einmal alles drumherum gut absaugen. Läuse brauchen den menschlichen Körper als Nahrungsquelle, sonst verhungern sie nach etwa drei Tagen.

Übertrieben ist allerdings: Kleidung oder Kuscheltiere in die Gefriertruhe stecken.

Ausführliche Infos zu Läusen hat auch das Robert Koch Institut auf seiner Webseite zusammengefasst.

Läuse-Mythen: Was stimmt wirklich?