Noch zwei Wochen bis Weihnachten und ihr habt noch nicht alle Geschenke? Wir hätten da ein paar absurde Ideen – wenn Geld keine Rolle spielt.

Eine Giraffe zum Frühstück oder zum Abendessen

Eine Giraffe als lebendige Deko sozusagen. Das geht in einem Luxushotel in Kenia. Dort gibt es zum Essen auf der Terrasse quasi eine Giraffe aus dem Gehege nebenan dazu. Der Preis dafür wird nur auf Anfrage verraten. Katzencafés sind dagegen was für Anfänger.

Das etwas teurere Fotoshooting

Oder wie wäre es mit einem opulenten Fotoshooting für rund 130.000 Euro? Das Ganze findet im Studio einer Londoner Fotografin statt, die ihre Werke schon weltweit ausstellt. Das Styling ist natürlich mit dabei – sowie drei Nächte in einem 5-Sterne-Hotel, ein privater Chauffeur und ein Concierge, der einem JEDEN Wunsch von den Augen abliest.

Screenshot: saatchiart.com/art/New-Media-2018-Dream-Gift-Be-a-Muse-for-a-Day-in-London/33920/4532470/view

Mit dem Heißluftballon über den Himalaya

Wer mehr Abenteuer braucht, für den ist ein Trip mit dem Heißluftballon über den Mount Everest was. Der kostet etwas über 4,5 Millionen Euro. Zeit müssen sie allerdings mitbringen, denn das Training dafür dauert ein paar Wochen – immerhin geht es erstmal darum, sich an die Höhe zu gewöhnen.

Screenshot: ifonly.com/adventure/product/2397/balloon-expedition-over-mt-everest

Glitzer, Glanz und Diamanten

Deutlich günstiger sind dagegen mit Diamanten besetzte Klobrillen – die soll es schon für 94.000 Euro geben.

Weiße Weihnachten verschenken

1,7 Millionen Euro können es werden, wenn sie sich eine Schneemaschine kommen lassen, die für ihren Garten tonnenweise unechten Schnee produziert – oder wahlweise für den gesamten Straßenzug.

Eine Insel im Mittelmeer

Und dann der Klassiker: eine Insel nur für sich. Aktuell ist zum Beispiel die italienische Insel Santa Maria im Mittelmeer zu haben. Die ist 11,5 Hektar groß und auf ihr steht eine Kapelle aus dem 16. Jahrhundert. Die Kosten: 17 Millionen Euro.