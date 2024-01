per E-Mail teilen

Ihr wisst noch nicht genau, wen ihr wählen sollt? Die Parteien wollen es euch einfacher machen und präsentieren ihre Wahlprogramme übersichtlich und in Kurzform auf Facebook. Sinn oder Unsinn?

So sehen sie aus – die Wahlinhalte auf Facebook: in der linken Spalte lassen sich die unterschiedlichen Themen auswählen, von Europa über Familie bis Gesundheit. Screenshot FB

Parteien und Spitzenkandidaten werben um unsere Stimme. Klar, der Wahlkampf für die Bundestagswahl am 24. September ist in vollem Gange. Wer sich schlau machen will, der kann die Wahlprogramme der Parteien lesen. Bei der CDU sind das 76 Seiten, bei der SPD 116 Seiten. Ganz ehrlich: Wer hat sich das schon komplett durchgelesen? Genau deshalb wird offenbar eins immer wichtiger: Der Wahlkampf im Internet und vor allem auch auf Facebook. Schön kurz, übersichtlich und prägnant.

Wahlprogramm im Facebook-Format

Wofür steht die Partei? Was wollen sie erreichen? Das steht auf Texttafeln, mit relativ kurzen Sätzen. Der User kann sich durchklicken, nach Bereichen wie Außenpolitik, Bildung, Familie oder Gesundheit sortiert. So wird auch das Suchen nach einzelnen Positionen einfacher. Wer will, kann einzelne Schrifttafeln auch gleich auf Facebook teilen und damit seine politische Einstellung öffentlich zur Schau und zur Diskussion stellen.

Facebook-Wahlprogramme im Überblick

Die CDU bei Facebook

Wir setzen weiter auf eine starke Wirtschaft, die neue Jobs schafft. Unser Ziel: Arbeit für alle – sicher und fair bezahlt.

Die SPD bei Facebook

Wir werden die sachgrundlose Befristung abschaffen. Wir wollen gut bezahlte Arbeit durch die Stärkung der Tarifbindung.

Die Grünen bei Facebook

Unser Maßstab ist gute Arbeit für alle. Wir setzen uns für faire Löhne und faire Arbeit ein. Frauen und Männer müssen gleich bezahlt werden.

Die Linke bei Facebook

Gute Arbeit für alle statt Niedriglohn, Dauerstress und Abstiegsangst.

Die FDP bei Facebook

Arbeit soll flexibler werden: durch Home Office, einfachen Wechsel zur Selbstständigkeit & lebenslange Aus- und Weiterbildung.

Die AfD bei Facebook