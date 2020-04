Davor fürchten sich die Promis

„Dass ich jetzt hier stehe und es ist eigentlich ganz okay, dafür bin ich sehr dankbar.“ Das war nicht immer so bei Stefan*. Wir stehen am Fenster. Unten ist ein Parkplatz. Vierter Stock. Was ist es für ein Gefühl für ihn raus zu gucken? „Ein bisschen merke ich, wie sich meine Gedanken lieber anderen Sachen widmen würden, aber ich weiß, dass es für mich in meinem Leben manchmal kaum möglich war in den dritten Stock zu gehen.“ mehr...