bei Facebook teilen

bei Mastodon teilen

in Pocket speichern

bei Twitter teilen

mit Whatsapp teilen

per E-Mail teilen

Nur die Harten kommen – in die Dusche. Zumindest, wenn man sich das Angebot im Drogeriemarkt anschaut. Dort gibt es Hartshampoo. Also Haarshampoo am Stück. Das sieht aus wie eine Seife, soll aber deutlich haut- und umweltschonender sein als herkömmliche Produkte. Was kann der Beautytrend?