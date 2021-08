Wer übernimmt die Hauptrolle in der letzten Staffel House of Cards? Dass Kevin Spacey raus ist – war klar! Der neue Trailer verrät's.

Bereits nach den ersten 20 Sekunden des neuen Trailers von House of Cards ist klar: Robin Wright (Claire Underwood) ist neue Präsidentin. „We are just getting started“, sagt sie und steht hinter dem massiven Schreibtisch im Oval Office. Sie übernimmt also die Hauptrolle. Wie von Netflix nach den Belästigungsvorwürfen angekündigt, ist Kevin Spacey in der letzten Staffel nicht mehr dabei.