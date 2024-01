bei Facebook posten

Prince hatte eine, genauso wie die Bassisten von Madonna, Elton John oder Jamiroquai: eine Gitarre von Jens Ritter. Die bastelt er in liebevoller Handarbeit in einer kleinen Schreinerwerkstatt im pfälzischen Deidesheim. Wir haben ihn in der Pfalz besucht: