Die Leidenschaft geht bei Ricky so weit, dass er sogar zweifacher Weltmeister ist. Im Präzisionsfahren mit dem LKW – was er da macht, kriegen die meisten nicht mal mit dem Auto hin.

Trotzdem kennt niemand den Weltmeister. Sein Sport ist einfach zu unbekannt. Das liegt daran, dass LKW-Fahrer generell einfach einen sehr schlechten Ruf haben. Ricky sagt: zu Unrecht.

Ricky Bornhorst ist auf der Straße zu Hause – mit 18 hat er angefangen, LKW zu fahren – da hat er viel erlebt. Das macht selbstsicher und entspannt. Außer, man hat ein Mikro vor der Nase.

Zentimetergenau zum Weltmeister-Titel

Für Ricky ist es sein erstes Radio-Interview – und das als zweifacher Weltmeister, zuletzt bei der WM in Finnland. Mittlerweile hat er sogar ein eigenes Zimmer für seine Pokale. Aber um die Trophäen geht es ihm gar nicht. Ricky ist ein bescheidener Typ. Er will über den Sport das Image von LKW-Fahrern aufbessern. Egal, ob im Turnier oder im Alltag. „Das ist Höchstleistung“, sagt er. In einer Disziplin muss Ricky einen 40 Tonnen schweren LKW bis auf 5cm genau in eine Parklücke rangieren.

Es geht nicht um den Sport – Es geht ums Image

Sein Sport stirbt immer mehr aus. Der Grund: Es fehlt der Nachwuchs – genauso wie bei LKW-Fahrern auf der Straße. Das versteht Ricky nicht. Als kleiner Junge saß er begeistert bei seinem Vater in der Fahrerkabine und durfte das große Lenkrad halten. Für ihn ist es immer noch ein Traum. Damals hatten LKW-Fahrer aber noch ein besseres Image.

Heute ist es eine Selbstverständlichkeit, dass in jedem Geschäft alles da ist, dass alles vorrätig ist. Nur der Gedanke: Wer hat das überhaupt gebracht? Wer bringt die Lebensmittel in die Geschäfte? Wer bringt das Benzin an die Tankstellen? Die ganze Industrie lebt eigentlich von den LKW.

LKW-Fahrer Ricky hat umgesattelt

Mittlerweile fährt Ricky nicht mehr aktiv. Er arbeitet als stellvertretender Betriebsleiter in einer Spedition. Das hat er vor allem für seine Verlobte Patricia gemacht. So hat er einfach mehr Zeit für sie, als als aktiver Fahrer. Zusammen gehen die beiden gerne auf Konzerte. Das Musikfestival Wacken ist seit Jahren Tradition. Patricia lächelt: harte Musik, weicher Kern.

Was ihn total umgehauen hat, war der Tod von Lemmy (Frontmann von Motörhead). Das hat ihn sehr berührt. Da merkt man schon, dass er so der Sensiblere ist.

Ricky hat sich zu Ehren des verstorbenen Motörhead-Frontmanns sogar sein erstes Tattoo stechen lassen. Es geht eben immer um Motoren, LKW und die Straße. Auch in seinem anderen Hobby: Da fährt der LKW-Weltmeister noch den Einsatzwagen des Notarztes. Ganz von der Straße runter, das geht nicht. Als das Interview vorbei war und das Mikro wieder in die Tasche gewandert ist, konnte Ricky erstmal wieder durchatmen.