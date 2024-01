per E-Mail teilen

Enttäuschung für Apple-Fans: Heimisches Kernobst ist oft ausverkauft. Wer gerade Äpfel kauft, muss Glück haben, wenn er noch deutsche Äpfel erwischt. Oft kommen sie aus Übersee: Neuseeland, Argentinien, Chile. Andreas Hain über die Apfel-Krise in der Obstabteilung.

Im Prinzip sind heimische Äpfel, die im Spätsommer und Herbst geerntet werden, locker ein dreiviertel Jahr und länger verfügbar. Ohne, dass ein Apfel an Knackfrische verliert, kann er monatelang gelagert werden – meistens passiert das in Räumen, denen etwas Sauerstoff entzogen wird. Aber die Lager sind jetzt leer!

Miese Ernte ist schuld

Im vergangenen Jahr wurden deutschlandweit nur halb so viele Äpfel geerntet, wie normalerweise. Der Frost im April 2017 hatte ja viele Blüten kaputt gemacht. Deshalb sind Bodenseeäpfel jetzt ausverkauft – hat uns die zuständige Behörde des Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg bestätigt. Von dort, vom Bodensee und aus Niedersachsen, kommen die meisten deutschen Äpfel. In Norddeutschland ist zwar noch etwas da, aber auch der Vermarkter Elbeobst sagt: erheblich weniger als sonst im Juni.

Deutsche Äpfel liegen in den Startlöchern

Das kommt jetzt nicht überraschend. Denn dass deutsche Äpfel knapp sind und teurer, weiß man seit der letzten Ernte im Herbst und genau darauf hat sich der Handel eingestellt. Entsprechend haben die Handelsketten viel aus dem Ausland geordert – und weil es eben auch in anderen Teilen Europas wie Südtirol Ernteausfälle gab, liegen jetzt viele Übersee-Äpfel in den Obststiegen. Ob jetzt der Apfel unbedingt aus Neuseeland oder Argentinien kommen muss, um des Apfels willen, muss jeder selbst wissen. Nur für den Hinterkopf: In gut sechs Wochen gibt es wieder die ersten deutschen Äpfel der neuen Ernte.