auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Ob am Badesee oder Abends beim Grillen: Wer auserkoren wurde, gestochen zu werden, hat oft Pech. Denn der Juckreiz kann einen in den Wahnsinn treiben. Diese Tipps helfen euch! Achtung übrigens vor Tigermücken. Sie breiten sich vermehrt in Deutschland aus. Das könnt ihr tun.