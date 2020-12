Ein Adventskalender ganz ohne Kalorien und zum überall mit hinnehmen? Das ist 2020 gar kein Problem mehr. Anstatt beim Adventskalender an der Supermarktkasse einfach im Netz zugreifen.

Echte Weihnachtsstimmung mit digitalen Adventskalendern – geht das?

Sind wir mal ehrlich: Für Adventskalender ist man nie zu alt. Aber so sehr man sich auch auf einen eigenen Adventskalender freut, so schnell ist die Freude dann auch dahin, wenn an der Wand ein Adventskalender aus dem Supermarkt hängt. 24 mal die gleiche Milchschokolade nur in anderer Form. Und wirklich lecker ist die – sind wir mal ehrlich – nur in den seltensten Fällen.

Warum dieses Jahr nicht mal eine digitale Variante ausprobieren? Die kann jeder – Smartphone sei Dank – überall hin mitnehmen. Und das Beste: Sie haben null Kalorien.

Wie funktionert ein digitaler Adventskalender?

Egal, für welchen Anbieter man sich entscheidet: tuerchen.com, myadvent.com, onlineadventskalender.com oder einen der vielen anderen Anbieter – abgesehen von ein paar kleinen Unterschieden, ähneln sich die Angebote auf den meisten Websites.

Die 24 Türchen können mit privaten Fotos aus dem letzten Urlaub oder dem letzten gemeinsamen Treffen im Freundeskreis, den Lieblings YouTube-Videos oder privaten Sprach- oder Textnachrichten befüllt werden. So kannst du ganz bequem am PC einen persönlichen Adventskalender zusammenstellen. Einige Anbieter haben darüber hinaus auch eine eigene App, mit der sich ein Kalender am Smartphone zusammenbauen lässt.

Werden Weihnachtsbäume wegen Corona in diesem Jahr teurer?

Bei vielen Websites ist der Adventskalender sogar komplett kostenlos. Wer ein paar Euro investieren möchte, kann oft zu einer Premiumvariante des Adventskalenders wechseln. Die bieten unterschiedliche Zusatzleistungen wie Minispiele an und sind dann werbefrei. Viele dieser Angebote bieten auch eine "Anti-Schummel-Funktion", so dass immer nur das aktuelle Türchen des Tages geöffnet werden kann. Diese Funktion gibt es bei der Schokovariante nicht.

Für wen eignen sich digitale Adventskalender?

Generell eignet sich der Adventskalender für alle, die keine Freunde von den schokoladigen Supermarktkalendern sind und für jeden, der gerne vielen Menschen eine Freude machen möchte, denen man keinen „richtigen“ Kalender zukommen lassen kann: sei es dem Freund, der weit weg in einer anderen Stadt wohnt, oder der Tante in Amerika.

Gerade in Zeiten von Corona ist ein digitaler Adventskalender vielleicht auch eine gute Möglichkeit um Menschen eine Freude zu bereiten, die man aktuell aus Vorsicht nicht treffen möchte – denen man aber dennoch zeigen will, dass man an sie denkt. Man kann ihnen mit diesem Kalender vielleicht auch einfach mitteilen, auf welche gemeinsamen Momente nach der Pandemie und den Kontaktbeschränkungen man sich jetzt schon freut.

Außerdem eignen sich diese Kalender auch für jeden, der vielleicht dem Verein oder dem Freundeskreis damit eine Freude bereiten möchte. Denn: die Kalender sind im Normalfall für jeden einsehbar, der den Link dazu haben. Also auch perfekt für die Freundes- oder Familien-WhatsApp-Gruppe.

Einen selbstgebastelten oder selbstgemalten Kalender, in den mehrere Stunden Arbeit geflossen sind und für den man selber kreativ geworden ist, kann ein Kalender natürlich nicht ersetzen. Auch gemeinsame Bastel-Zeit mit Familie, Partner oder Kindern bleibt natürlich vollkommen aus. Kinderaugen wird man mit dieser Art von Adventskalender vermutlich nicht zum leuchten bringen. Alleine schon, weil das morgendliche gemeinsame Öffnen des Türchens ausbleibt.

So gut gemeint der Gedanke des digitalen Adventskalenders auch ist, mehr als eine freundliche Geste ist es nicht, aber die kann der ein oder andere in diesem Jahr vielleicht etwas mehr gebrauchen, als in den Jahren davor.

Digitale Adventskalender – Eine Option für Bastelmuffel und Sparfüchse

Wer sich nicht besonders geschickt mit Tonpapier, Kleber, Schere und sonstigen Bastelutensilien anstellt, oder schlichtweg keine Zeit hat, einen eigenen Adventskalender zu basteln, für den könnte eine digitale Variante ebenfalls eine echte Option sein.

Abgesehen davon bleibt es bei den selbstgebastelten Adventskalendern oft nicht nur beim Basteln. Die „echten“ Adventskalender wollen schließlich auch mit „echten“ Dingen befüllt werden. Da die meisten digitalen Adventskalender eine kostenfrei Variante anbieten, eignen sie sich also auch für den schmalen Geldbeutel.

Welcher Kalender ist der richtige für mich?

Das hängt ganz davon ab, welche Designs und Gestaltungsmöglichkeiten dir persönlich am besten gefallen und welche Features dir wichtig sind. Hier hilft es einfach einen kurzen Blick auf die einzelnen Websites zu werfen. Ist mir wichtig, dass ich ein kleines Spiel einbauen kann, oder lege ich mehr Wert auf ein bestimmtes Design?

Was passiert mit meinen Daten?

Bevor man die Bilder aus dem letzten Familienurlaub oder vom Nachwuchs in den digitalen Kalender lädt, sollte man sich vorab mit den Datenschutzbestimmungen der einzelnen Seiten und den AGB vertraut machen. Nur so kannst du sicher sein, dass es für dich in Ordnung ist, wie die einzelnen Anbieter mit deinen Daten umgehen. Schließlich möchtest du, dass deine privaten Nachrichten und Fotos auch privat bleiben.

Einige der Websites sichern dem User zu, dass mit den persönlichen Daten auf deutschen Servern sehr sorgfältig und gewissenhaft umgegangen wird.

Die Sicherheit deiner Daten liegt uns besonders am Herzen. Deshalb ist Türchen in einem deutschen Rechenzentrum gehostet, was bedeutet, dass deine Daten dem guten alten deutschen Datenschutz unterliegen. www.tuerchen.com