Im letzten Jahr sind in Deutschland 417 Menschen ertrunken, fast 100 weniger als in 2018. Kinder sind weiterhin besonders häufig betroffen. Die DLRG sieht verschiedene Gründe.



Schlechtes Wetter sorgt für weniger Badetage

Den Grund für den Rückgang der Ertrunkenen sieht die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft hauptsächlich im Wetter des letzten Sommers: Einige Regentage und starke Unwetter hätten viele davon abgehalten, im Sommer zum Baden an den See oder die Küste zu fahren. Mehr als die Hälfte aller tödlichen Unfälle ereigneten sich in den heißen und trockenen Monaten Juni, Juli und August. Deutlich gesunken sind dagegen die Todesfälle in Schwimmbädern. Die meisten Ertrunkenen gab es mit 95 Menschen im vergangenen Jahr in Bayern, in Baden-Württemberg ertranken 37 Menschen, in Rheinland-Pfalz waren es 9.

Gefahr des Ertrinkens bei Kindern besonders hoch

Alleine siebzehn Kleinkinder und acht Kinder im Grundschulalter sind im vergangenen Jahr in Deutschland ertrunken. DLRG-Präsident Achim Haag führt das auf die „zurückgehende Schwimmfertigkeit bei Kindern“ zurück. Schuld seien die schlechten Rahmenbedingungen: Immer mehr Bäder in Deutschland werden geschlossen. Das führe dazu, dass inzwischen 20 bis 25 Prozent der Grundschulen keinen Schwimmunterricht mehr anbieten, weil ihnen kein Bad mehr zur Verfügung stehe. Verbände, die Schwimmkurse anbieten – wie die DLRG – hätten inzwischen lange Wartelisten von ein bis zwei Jahren.

Mehr als jeder zweite Grundschulabsolvent ist kein sicherer Schwimmer mehr!

Forderung: Kinder müssen schwimmen lernen!

Die DLRG hat die Aufklärungskampagne „Sicheres Schwimmen“ gestartet. Sie fordert Eltern, Lehrer und Schwimmtrainer auf, mit allen Mitteln Kindern das Schwimmen beizubringen. Aber ab wann spricht man überhaupt von einem „sicheren Schwimmer“? Matthias Stoll, Fachbereichsleiter Prävention bei der DLRG, sagt: „Man gilt dann als sicherer Schwimmer, sobald man das Schwimmabzeichen Bronze hat, den sogenannten Freischwimmer." Um diesen zu erreichen braucht man dreißig bis vierzig Schwimmeinheiten von je 45 Minuten. Das dauert insgesamt etwas über ein Jahr.

Wenn das Kind mit Wasser in Kontakt ist, wenn das Kind Wasser erleben und spüren kann, sind das sehr gute Möglichkeiten, das Schwimmen vorzubereiten. Das bedeutet: spielen, spielen, spielen!

Eltern können ihr Kind zu Hause vorbereiten

Das Wichtigste sei, dass Kinder Erfahrung im und mit Wasser sammeln. Matthias Stoll gibt daher den Tipp, möglichst viel mit den Kindern im Wasser zu spielen:



Hände Waschen im Waschbecken

im Waschbecken In der Dusche Wasser über den Kopf laufen lassen

laufen lassen Im Sommer den Rasensprenger anmachen und das Kind anspritzen

und das Kind anspritzen Eine Schüssel Wasser hinstellen und das Kind Wasser pusten oder den Kopf untertauchen lassen

Schwimmkurs dringend empfohlen

Wenn man selbst ein guter Schwimmer ist, könne man dem Kind durchaus einige Übungen vormachen und das Kind macht sie nach, sagt Matthias Stoll. Allerdings empfiehlt die DLRG, einen Schwimmkurs zu besuchen. Zum einen seien hier die Ausbilder fachlich geschult und gingen entspannter mit Stresssituationen um, wenn ein Kind zum Beispiel Angst hat. Zum anderen würden Kinder hier selbständiger und lernten in der Gruppe, Vertrauen in andere Personen aufzubauen. Die DLRG setzt sich dafür ein, Zugänge zu solchen Kursen möglichst kostengünstig zu ermöglichen.

Schwimmen lernen ist eine Gesamtpflicht für ganz Deutschland

Schwimmkurse für alle!

Matthias Stoll sieht unter anderem die Kommunen in der Pflicht. So sollten beispielsweise Bildungsgutscheine eingesetzt werden oder Niedrigverdiener gezielt gefördert werden, damit alle Teile der Bevölkerung Zugang zu Schwimmkursen haben. Desweiteren fordern er und die DLRG Schulen auf, weiterhin Schwimmunterricht zu machen. Darüber hinaus sollten in Deutschland nicht nur teure Spaßbäder gebaut werden, sondern eben auch simple Schwimmbäder. Die DLRG hatte schon letztes Jahr die Petition Rettet die Bäder! gestartet. Diese hat zumindest dafür gesorgt, dass sich der Sportausschuss des Bundestags mit dem Thema beschäftigt hatte und nun zumindest ein bundesweites Innovations-Programm für die Schwimmbäder-Infrastruktur plant.