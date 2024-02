Die „Whovians“ – das sind keine Fans der Rockband „The Who“. So nennt man die Anhänger der britischen Science-Fiction Serie Doctor Who. Die Serie stammt ursprünglich aus den 60er Jahren. Seit 2005 gibt es neue Folgen und die Fanbase wächst und wächst. Aber wer ist dieser Doktor eigentlich?

Der Doktor hat keinen Namen. Er ist einfach nur: Der Doktor. Er ist ein Zeitreisender, ein sogenannter „Timelord“ vom Planeten Gallifrey. Sein Lieblingsplanet ist zum Glück die Erde, deshalb sieht er auch aus wie ein Mensch. Er reist mit seiner Zeitmaschine, der Tardis. Die sieht übrigens aus wie eine alte, blaue Polizei-Notrufbox – so eine Art Telefonzelle, ist aber von innen viel größer als von außen. Mit dieser Zeitmaschine reist Doctor Who von Abenteuer zu Abenteuer. Mal spielen diese Abenteuer auf anderen Planeten, oft aber auch auf der Erde – und zwar quer durch alle Epochen.

Abenteuer quer durch alle Epochen und Galaxien

Im Verlauf der Serie landet der Doktor bei den Römern, trifft seinen guten alten Freund Winston Churchill oder hilft dem Maler Vincent Van Gogh gegen ein unsichtbares Monster zu kämpfen. Das klingt alles ziemlich absurd, aber genau das macht es auch so spaßig. Der Doktor hat übrigens immer eine Begleiterin dabei. Gemeinsam lösen sie dann Rätsel oder kämpfen gegen verschiedene Aliens – zum Beispiel die Erzfeinde des Doktors, die Daleks. Die sehen aus wie fahrende Staubsauger mit blinkenden Ohren und einem Toilettenpömpel als Arm.

Wer ist der Hauptdarsteller?

Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Die Macher der Serie haben sich da was echt Cooles einfallen lassen: Der Doktor kann nicht sterben – er regeneriert. Das heißt, er verwandelt sich und hat dann einen neuen Körper. So kann der Hauptdarsteller beliebig ausgetauscht werden. Zur neuen Staffel, die an Weihnachten startet, wird der Doktor zum ersten Mal von einer Frau dargestellt. Jodie Whittaker wird der dreizehnte Doktor.

Fazit

Jede einzelne Folge ist unfassbar spannend. Es ist immer wieder lustig, es hat etwas von Abenteuer gemixt mit Science Fiction. Man wird einfach völlig reingezogen in dieses Doctor Who-Universum.