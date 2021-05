Ernste Dinge leicht erklärt – Das könnte das Ziel eines US-Schuldirektors gewesen sein. Auf Youtube landet er mit seiner auf die Corona-Pandemie umgedichteten „U Can't Touch This“-Parodie einen Hit.

In den USA werden weltweit die meisten Corona-Infektionen nachgewiesen. Ein Schuldirektor in Alabama hat nun in einem witzigen Video auf das Einhalten der Corona-Regeln hingewiesen – und zwar als Parodie auf den Hit von MC Hammer U Can't Touch This.

Kopierer und Wasserspender – U Can't Touch This!

Schuldirektor Quentin Lee tanzt in dem Video mit einem Maßband vor einer Tafel und misst den Abstand zwischen zwei Schülern. Er verweist dabei auf die Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde. Lee sowie seine Schüler und Schülerinnen sind immer wieder in verschiedenen Situationen zu sehen, in denen er auf regelmäßiges Händewaschen oder das Tagen eines Mund-Nasen-Schutzes hinweist.

Und sein Lieblingsinstrument scheint ein Fieberthermometer zu sein. In mehreren Szenen sieht man Lee, wie er Schüler und Schülerinnen auf dem Gang oder im Klassenzimmer stoppt, um die Temperatur zu messen. Dazwischen wird fröhlich in der Sporthalle oder im Treppenhaus getanzt – mit Maske im Gesicht versteht sich.

Bis zum Dienstagnachmittag wurde das Video mehr als 3,6 Millionen Mal angeschaut. Mehrere Medien berichten inzwischen darüber. Lee sagte in einem Interview der Newsseite Alabama Newscenter, er habe das Lied in 15 Minuten geschrieben. Er liebe es, Unsinn zu machen und Schülern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.