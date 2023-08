per E-Mail teilen

Erster Schultag, große Aufregung – nicht nur für die Kinder. Auch die Eltern wollen diesen großen Tag festhalten. Doch darf man so einfach Bilder in der Schule machen?

Die Schule hat Rechte

Seit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung hatten viele Schulen und Kitas leicht panisch reagiert und das Fotografieren komplett verboten. Auch um nicht möglicherweise selbst in Haftung genommen zu werden. Grundsätzlich hat die Schule ein Hausrecht. Theoretisch kann eine Schule also sagen: Hier wird nicht fotografiert. Rechtlich gesehen ist die Schule dazu aber nicht verpflichtet. Sie muss es nicht verbieten.

Es kommt darauf an, was mit den Fotos passiert

Die Eltern können durchaus bei der Einschulung Bilder von ihrem Kind machen. Da dürfen dann auch andere Kinder zu sehen sein. Jedenfalls dann, wenn diese Fotos quasi privat gemacht werden und sie auch nur einem kleinen Kreis von Menschen gezeigt werden. Das gilt auch in der kleinen Whatsapp-Gruppe oder in der Cloud, in der nur Familienmitglieder ihre Bilder miteinander teilen. Wichtig ist, dass es bei diesem kleinen Kreis bleibt. Denn die DSGVO gilt nicht im familiären und persönlichen Rahmen. Anders ist es aber, wenn die Bilder im Netz verbreitet werden. Dazu zählen auch die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Instagram. Da macht es auch keinen Unterschied, ob die Bilder nur für den Freundeskreis sichtbar sind, sobald dieser die Größe des familiären Rahmens sprengt.

Schulen helfen sich

In vielen Schulen unterschreiben die Eltern eine Einwilligungserklärung. Damit sichert sich die Schule ab, falls Bilder gemacht werden. Kleiner Nebeneffekt: Die Eltern müssen sich darüber Gedanken machen, wie sie mit Fotos ihrer Kinder umgehen.

Andere Schulen sagen: Jetzt machen wir alle bitte keine Fotos, aber nachher stellen wir uns alle für ein Gruppenfoto auf. Wer da nicht fotografiert werden will, bleibt einfach weg. So stellt man sicher, dass nur Kinder auf dem Gruppenfoto sind, die das auch wollen. Unter dem Strich muss man sich merken: Sobald sie die Fotos im größeren Stil im Netz verbreiten, können Oma, Opa, Tante, Onkel und alle, die bei der Einschulung dabei waren, Ärger bekommen.