Die aktuelle Lage lädt nicht zum Reisen ein – aber das Fernweh ist trotzdem da. Über die Website Drive & Listen kann man von zu Hause aus durch fremde Städte der Welt fahren und den Sound der Stadt genießen.

Dafür muss man auf Drive & Listen einfach nur die Stadt ausgewählt werden, durch die gefahren werden soll, und schon ist man mittendrin in.

Zum Beispiel in Los Angeles: Da fährt man durch sonnige Straßen und sieht Menschen mit Flip-Flops am Straßenrand stehen. Wenn man davon genug hat, kann man einfach auf die nächste Stadt klicken.

Zu jeder Autostrecke gibt es dann einen lokalen Radiosender zu hören. So fühlt es sich an, als würde man im Auto oder im Taxi durch die Stadt cruisen.

Hier kannst du auf Drive & Listen durch verschiedene Städte fahren

Wer hatte die Idee von Drive & Listen?

Ausgedacht hat sich das Ganze ein Student aus München, dessen Heimat eigentlich Istanbul ist und der vor lauter Heimweh angefangen hat, Videos seiner Heimatstadt anzugucken. Da kam ihm die Idee und deswegen können User jetzt in mehr als 50 Städte mit dem Auto „mitfahren“ und den Sound der Stadt gleich mitnehmen.

Ist die Website Drive & Listen rechtlich erlaubt?

SWR3-Rechtsredakteur Fabian Töpel erklärt: „Die Webseite Drive & Listen hostet selbst keine eigenen Inhalte, sondern „bettet“ nur Inhalte ein, die andere auf Youtube hochgeladen haben. Zusätzlich verlinkt der Website-Ersteller auch immer die Quelle seiner Videos und macht so deutlich, dass es keine eigenen Inhalte sind.

Bei eingebetteten Inhalten gilt grundsätzlich, dass man nicht selbst für zum Beispiel Urheberrechtsverletzungen verantwortlich ist, sondern die Person, die es auf Youtube hochgeladen hat bzw. Youtube als Plattform, auf der der Inhalt veröffentlicht wurde.

Problematisch an den Videos ist nach deutschem Recht, dass unter anderem Nummernschilder und Gesichter zu sehen sind, wahrscheinlich ohne die Einwilligung der Betroffenen. Davon kann man ausgehen, da die Videos aus dem fahrenden Auto mit einer Dashcam aufgenommen wurden. Die Betroffenen könnten gegenüber der Person, die das Video hochgeladen hat und gegenüber Youtube veranlassen, dass die weitere Verbreitung des Videos unterlassen werden muss.

Der Webseitenbetreiber von Drive & Listen könnte sich darauf berufen, nicht gewusst zu haben, dass die Inhalte illegal sind, was möglicherweise auch von Land zu Land unterschiedlich rechtlich geregelt ist. Nur in Fällen, in denen vollkommen offensichtlich ist, dass das Verbreiten des Videos illegal ist, wie zum Beispiel bei ganzen illegal hochgeladenen Hollywoodfilmen, könnte auch der Betreiber der Seite, der das Video einbettet hat, rechtlich herangezogen werden.“