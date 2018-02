Es gibt kaum eine Entwicklung, die in den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit in Industrie, Politik und Gesellschaft bekommen hat wie der geforderte Umstieg auf Elektromobilität. Experten sprechen immer wieder von einer neuen industriellen Revolution. Den deutschen Autobauern werfen sie in Verbindung mit dem Skandal um Dieselmotoren regelmäßig vor, den Umstieg zu verschlafen. Wirtschaftszweige, die sich mit Batterien und den dafür benötigten Rohstoffen beschäftigen, boomen. Das sorgt für Angst bei den traditionellen Autozulieferern, weil hier in Zukunft ganze Produktionsbereiche wegfallen könnten.

Alles neu

Der E-Mobility-Boom ist tatsächlich eine Art Neustart für die Branche. Kleine Firmen drängen in verschiedenen Bereichen nach vorne und müssen von den lange etablierten Unternehmen ernst genommen werden. Bestes Beispiel ist Tesla: Die Firma wurde von den alten Autobauern zunächst belächelt – mittlerweile schafft sie mit ihren Produktpräsentationen Medienhypes, wie es sie zu Zeiten der ersten Smartphones gab. Es bleibt spannend, wo und wie sich diese neuen Player im Markt dauerhaft durchsetzen können. Die Feuerwehrschule in Bruchsal geht mittlerweile in der Aus- und Weiterbildung extra auf Unfälle mit Elektroautos ein. Andreas Hain/SWR3

Kritisch und einordnend

Es gibt also genügend Anlässe, im Radio über E-Mobility zu sprechen. In SWR3 unter Strom werden nicht nur die neuesten Elektroautos, -fahrräder oder sonstige Gefährte präsentiert – wir ordnen die Gesamtentwicklung auch kritisch ein und stellen sie dar. In den bisher gesendeten Beiträgen ging es zum Beispiel darum, wie umweltfreundlich Elektroautos tatsächlich sind, wie es mit den Rohstoffen für Akkus aussieht, ob diese überhaupt ausreichend verfügbar sind und unter welchen Bedingungen sie abgebaut werden. In Gesprächen und Reportagen stellen wir unter anderem die Frage, wie die vielen Elektroautos geladen werden können. Oder wie es um die Technologie des Wasserstoffantriebs steht. So ein Auto könnte auch ganz bequem betankt werden, statt lange an der Steckdose zu hängen.



Nicht nur Autos!

Auch wenn Elektroautos immer öfter auf den Straßen zu sehen sind, haben viele eher ein Pedelec, einen E-Motorroller oder einen elektrischen Tret-Scooter zu Hause stehen – oder zumindest einmal genutzt. Deshalb ist es wichtig, diese Bereiche auch zu beleuchten. Wir bieten Servicethemen, wie zum Beispiel die Pflege von Pedelec-Akkus im Winter. Oder einen Test von Leih-Elektrorollern und Berichte über die Gefahren durch illegales Tuning von Pedelecs.



Der Blick nach rechts und links

Nicht zu vergessen sind die vielen lustigen und unterhaltsamen Themen, auf die wir bei unseren Recherchen stoßen. Auch die stellen wir vor: Wir berichten von einem kleinen Betrieb, der Oldtimer auf Elektroantrieb umbaut, von Tüftlern, die mit ihrem selbst umgerüsteten Elektroauto an Rennen teilnehmen oder von SWR3-Hörern aus Norwegen, die von ihrem dortigen Alltag mit Elektroautos erzählen. Ein Mainzer Polizist begutachtet einen Elektroroller SWR3/Julia Rubin



Viele Aha-Erlebnisse

Egal, ob für uns bei der Planung oder für die SWR3-Reporter und Korrespondenten, die sich vor Ort um die Themen kümmern – es gibt immer wieder Aha-Erlebnisse: Zum Beispiel war die Suche nach einem Besitzer eines Wasserstoffautos sehr schwierig. In Deutschland gibt es aktuell gerademal 300 dieser Fahrzeuge. Oder, dass die momentan sehr beliebten elektrischen Tret-Scooter ab einer Geschwindigkeit über 6 km/h hierzulande ausschließlich auf privaten Grundstücken gefahren werden dürfen und dass mit vermeintlichen Zulassungen getrickst wird.

Alle Beiträge nachhören.

Jede Ausgabe der Serie könnt ihr in der neuen ARD Audiothek-App nachhören und die Reihe abonnieren. Vorschläge könnt ihr uns auch gerne per E-Mail schicken.

Dieser Artikel ist auch erscheinen in SWR3 Das Magazin