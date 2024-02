„Wirbel“ wurde zum Glück gefunden und beim Gnadenhof Keller-Ranch in Weiterstadt in der Nähe von Darmstadt abgegeben. Dem Meerschweinchen geht es gut, die Mitarbeiter des Tierhilfevereins waren zu Tränen gerührt und haben anschließend einen Brief an das Kind und den Vater verfasst und über die Facebookseite des Gnadenhofs veröffentlicht. Vor allem mit der Hoffnung, dass das Kind erfährt, dass es klein „Wirbel“ dank ihm geschafft hat.