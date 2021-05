Wie soll das flauschige Elch-Baby im Karlsruher Zoo heißen? SWR3Land entscheidet. Eins steht schon fest: der Name fängt mit „J“ an.

Der Name für das Elch-Baby muss mit „J“ anfangen!

Damit Tierpflegerinnen und Tierpfleger im Zoo immer wissen, in welchem Jahr ein Tier geboren ist, wechseln die Anfangsbuchstaben der Namen jedes Jahr in alphabetischer Reihenfolge durch. Dieses Jahr ist das „J“ dran. Also bitte nur Namen vorschlagen, die mit einem „J“ beginnen.

Ist das Elch-Baby aus dem Karlsruher Zoo ein Junge oder ein Mädchen?

Die Tierpfleger*innen können den kleinen Elch manchmal ein paar Tage lang nicht sehen, denn das Gehege ist dicht bewachsen. Da versteckt sich das Elch-Baby gerne zwischen Sträuchern und im Laub. Reingehen können auch die Tierpfleger*innen noch nicht, denn Elche sind zwar schön anzusehen und besonders das Elch-Baby sieht kuschelig aus, aber „ Elche sind sehr aggressiv und können im schlimmsten Fall Menschen umbringen “ sagt Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Elch-Mutter Hedwig versteht vermutlich keinen Spaß, wenn sich jemand ihrem Baby nähert.

Da die Tierpfleger*innen nicht einfach so ins Gehege gehen können, ist bisher auch das Geschlecht des Babys nicht klar. Denn ohne dem Baby nahe zu kommen, ist es eben schwierig das sicher zu sagen. Wir suchen also einen neutralen Namen, der mit „J“ anfängt.

Elche gehören zur hohen Kunst der Tierhaltung Matthias Reinschmidt, Zoodirektor Karlsruhe

„Es ist nicht so einfach ein Elch-Baby aufzuziehen“, sagt der Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Denn das klappt leider nicht immer. Die ersten Tage nach der Geburt sind da besonders kritisch. Aber der namenlose Elch im Tierpark Oberwald (gehört zum Karlsruher Zoo) hat jetzt die ersten zwei Wochen überstanden. Das sei ein gutes Zeichen.

