Am Freitagabend startet die Fußball-Europameisterschaft mit einem Jahr Verspätung wegen Corona. Wir halten Dich mit allen wichtigen News in unserem EM-Ticker auf dem Laufenden.

Iren knien gegen Rassismus – ungarische Fans buhen sie aus

9.6.2021, 9:28 Uhr – Irlands Trainer Stephen Kenny hat nach dem 0:0 seiner Mannschaft im EM-Test gegen Deutschlands Gruppengegner Ungarn mit Unverständnis auf die Buh-Rufe einiger Heim-Fans gegenüber seinen Spielern reagiert. Die Iren hatten sich am Dienstagabend vor dem Anpfiff in Budapest hingekniet, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Dabei waren Buhrufe ertönt. „Die Tatsache, dass das ausgebuht wurde, ist unbegreiflich“ , twitterte Kenny nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP. „Es ist enttäuschend und es wirft wirklich kein gutes Licht auf Ungarn.“

🧎‍♂️ Stephen Kenny: "The fact it was booed was incomprehensible really. It must be damaging for Hungary with the Euros in Hungary. It's disappointing and it doesn't reflect well on Hungary and the Hungarian support." 👏 📸 @sportsfilesteve https://t.co/AuH853aBrq

In England hatte es zuletzt vergleichbare Vorfälle gegeben: Vor den beiden Testspielen der Three Lions gegen Österreich und Rumänien (beide 1:0) hatten Fans vergangene Woche die englischen Spieler ausgebuht, als diese vor dem Anpfiff auf die Knie gingen, um ihre Unterstützung der „Black Lives Matter“-Bewegung auszudrücken

Corona-Alarm bei Spaniern und Schweden – je zwei Fälle im Team

9.6.2021, 8:31 Uhr – Beim dreimaligen Fußball-Europameister Spanien und dessen EM-Auftaktgegner Schweden herrscht Corona-Alarm: Weniger als eine Woche vor dem direkten Duell zum Start in Gruppe E haben beide Teams bereits ihren zweiten Corona-Fall vermeldet.

Bei Spanien wurde nach Kapitän Sergio Busquets auch Diego Llorente positiv auf das Virus getestet, wie der Verband in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Damit ist in der wichtigen Vorbereitungsphase an Team-Training aktuell nicht zu denken. Und die Sorge wächst, dass sich womöglich weitere Spieler infiziert haben.

Die Schweden hatten am Dienstagabend bekanntgegeben, dass nach Dejan Kulusevski von Juventus Turin auch Mittelfeldspieler Mattias Svanberg vom FC Bologna positiv auf Corona getestet worden war. Beide Spieler wurden den Hygienemaßnahmen entsprechend isoliert. Spanien und Schweden sollen am Montag (21.00 Uhr) in Sevilla aufeinandertreffen.

Frankreich hat gegen Bulgarien alles im Griff

8.6.2021, 23:09 Uhr – Fußball-Weltmeister Frankreich hat sein letztes Testspiel vor der EM souverän gewonnen. Das Team von Trainer Didier Deschamps hatte gegen Bulgarien keine Mühe. In der 29. Minute sorgte Antoine Griezmann für die Führung. Olivier Giroud machte dann mit einem Doppelpack in der Schlussphase (83./90. Minute) den Sieg perfekt. Frankreich war mit drei Spielern des FC Bayern in die Partie gegangen – Benjamin Pavard, Lucas Hernandez und Corentin Tolisso. Am Dienstag (15. Juni) trifft Frankreich zum EM-Auftakt in München auf Deutschland.

Spaniens U21 springt im Test für erste Mannschaft ein

8.6.2021, 22:46 Uhr – Spanien hat sein letztes Testspiel vor der EM mit dem Team der U21-Mannschaft bestritten. Der Nachwuchs hatte keine Mühe gegen Litauen und siegte mit 4:0 (2:0). In der A-Nationalmannschaft war Kapitän Sergio Busquets am Sonntag positiv auf Corona getestet worden. Zwar fielen die weiteren Tests im Team bislang negativ aus, dennoch entschied sich der Ex-Weltmeister Vorsicht walten zu lassen und schickte die U21 ins Rennen.

Deutsches Team bezieht EM-Basisquartier

8.6.2021, 20:30 Uhr – Die deutsche Nationalmannschaft hat am Abend ihr EM-Quartier in Herzogenaurach bezogen. Am Hauptquartier des DFB-Partners Adidas werden die Spieler in Vierer-WGs in Holzhäusern wohnen.

Nächster Corona-Fall in Schwedens Nationalteam

8.6.2021, 19:54 Uhr – Das schwedische Nationalteam hat einen zweiten Corona-Fall: Nach dem Auftakttraining in Göteborg stellte sich heraus, dass auch der Test von Mittelfeldspieler Mattias Svanberg vom FC Bologna positiv auf Corona ausgefallen war. Svanberg wurde daraufhin im Teamhotel isoliert. Vorher war Dejan Kulusevski positiv getestet worden. Einen Ersatz für beide Spieler will Trainer Janne Andersson nicht anfordern – er hofft auf ihre baldige Rückkehr ins Team.

Corona-Fall in schwedischer Nationalmannschaft

8.6.2021, 17:21 Uhr – Drei Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) ist die nächste Nation von einem Coronafall betroffen – wieder in der Gruppe E. Schwedens Dejan Kulusevski von Juventus Turin wurde positiv getestet und wird das EM-Auftaktspiel am Montag (21:00 Uhr) gegen Spanien in Sevilla verpassen, sagte der schwedische Nationaltrainer Janne Andersson. Kulusevski werde „ für das Spiel gegen Spanien nicht zur Verfügung stehen, wie es heute aussieht “, sagte er auf einer Pressekonferenz.

Noprdrhein-Westfalen erlaubt Public Viewings in Außengastronoimie

8.6.2021, 16:10 Uhr – Public-Viewing-Veranstaltungen während der Fußball-Europameisterschaft sind in Nordrhein-Westfalen – sofern es die Coronalage zulässt – grundsätzlich bis 24:00 Uhr in der Außengastronomie möglich. Das geht aus einer Presseerklärung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz hervor. Das letzte Spiel eines Tages in der Vorrunde wird jeweils um 21:00 Uhr angepfiffen. Die rechtliche Grundlage hierzu liefere das nordrhein-westfälische Landes-Immissionsschutzgesetz (LImschG). Das siehe eine „ entsprechende Lockerung für die Außengastronomie vor “, hieß es in der Mitteilung. Ansonsten gelte ein Schutz der Nachtruhe ab 22:00 Uhr. Die konkreten Entscheidungen über Einschränkungen oder Ausweitungen treffen allerdings die lokalen Behörden.

Söder: 14.000 Fans bleiben Obergrenze für München

8.6.2021, 6:15 Uhr – Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht die 14.000 Zuschauer bei den EM-Spielen in München als Obergrenze an. „ Die 14.000 steht jetzt ziemlich fest “, sagte Söder bei RTL, „ weil die gesamten Hygienemaßnahmen sich danach ausrichten müssen. Wir brauchen ein bisschen Planungssicherheit. “ In München startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 15. Juni gegen Weltmeister Frankreich in die EM. Dort finden auch die weiteren Gruppenspiele der DFB-Elf gegen Titelverteidiger Portugal (19.6.) und Ungarn (23.6.) sowie ein Viertelfinale (2.7.) statt.

Löw: Formation gegen Frankreich noch nicht fix

8.6.2021, 5:02 Uhr – Trotz des deutlichen 7:1-Sieges gegen Lettland will sich Bundestrainer Joachim Löw nicht darauf festlegen, dass dieselbe Elf auch im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich beginnt. „ Mit Frankreich kommt ein ganz anderer Gegner auf uns zu “, so der Bundestrainer. Außerdem will Löw auch weiterhin die Motivation im Team hochhalten: „ Es ist natürlich grundsätzlich noch wichtig, dass der Konkurrenzkampf noch ein paar Tage oben bleibt, dass um einzelne Plätze gekämpft wird .“

Polizeigewerkschaft warnt vor Krawallen zur EM

8.6.2021, 1:00 Uhr – Die Deutsche Polizeigewerkschaft warnt vor Ausschreitungen bei der Fußball-Europameisterschaft. Wenn die Polizei auf Corona-Regeln poche, dann gelte sie als Spielverderber und könne leicht zur Zielscheibe werden, sagte Gewerkschaftschef Rainer Wendt der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Kommunen müssten deshalb klar definieren, was erlaubt und was verboten sei. „ Niemand kann wollen, dass die EM zum Corona-Superspreader wird “, so Wendt.

Generalprobe bestanden: Deutschland schlägt Lettland mit 7:1

7.6.2021, 22:35 Uhr – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre EM-Generalprobe bestanden. Die DFB-Auswahl setzte sich gegen Lettland mit 7:1 durch. Robin Gosens eröffnete mit seinem ersten Länderspieltreffer das Torfestival der deutschen Elf (19. Minute). Ilkay Gündogan (20.), Thomas Müller (27.), Serge Gnabry (45.), Timo Werner (50.) und Leroy Sané (76.) legten nach. Der Treffer von Kai Havertz wurde als Eigentor von Lettlands Torwart Ozols gewertet (39.). 1.000 Zuschauer konnten das DFB-Team in der Düsseldorfer Arena anfeuern.

Corona-Fall bei Lettland vor EM-Test – DFB rechnet nicht mit Absage

7.6.2021, 15:15 Uhr – Beim Gegner Lettland gibt es vor dem letzten EM-Test der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einen Corona-Fall. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) rechnet allerdings derzeit nicht mit einer Absage der Partie am Montagabend (20.45 Uhr/RTL). „So lange das Gesundheitsamt keine weiteren Maßnahmen einleitet, gehen wir davon aus, dass das Spiel wie geplant stattfindet“ , sagte ein DFB-Sprecher.

Länderspiel-Jubiläum: Manuel Neuer im Klub der Hunderter

7.6.2021, 12:45 Uhr – Manuel Neuer ist seit zwölf Jahren nicht aus der Nationalmannschaft wegzudenken. Im Testspiel der DFB-Elf gegen Lettland wird der Torhüter des FC Bayern sein 100. Länderspiel bestreiten. Der BR mit einem Rückblick auf dessen DFB-Karriere.

Hummels: Ziel ist der Titel

7.6.2021, 11:20 Uhr – Mats Hummels hat vor dem letzten Testspiel vor der EM den Titel als Ziel benannt. „ Zwei Dinge treiben mich an: Erstens möchte ich nicht, dass meine Nationalmannschaftszeit mit einem sportlich katastrophalen Jahr zu Ende geht – wie es 2019 noch schien. Zweitens will ich den Titel holen. Dafür sind wir hier “, sagte der 32 Jahre alte Fußball-Profi von Borussia Dortmund dem Kicker. Deutschland sei nicht der Topfavorit. „ Wir wissen aber, dass wir die Fähigkeiten und die Waffen haben, jedes Spiel bei diesem Turnier gewinnen zu können. Das ist unser Ziel “, sagte Hummels vor dem Test gegen Lettland am Montagabend (20.45 Uhr/RTL) in Düsseldorf.

Jérôme Boateng ist nicht für die EM nominiert: Jetzt meldet sich sein Halbbruder zu Wort

6.6.2021, 10:20 Uhr – Kevin-Prince Boateng ist darüber erstaunt, dass sein Halbbruder Jérôme nicht für die kommende Fußball-EM nominiert wurde. Jérôme sei der konstanteste Innenverteidiger der ganzen Saison gewesen – und für ihn auch der beste, erklärte Kevin-Prince Boateng der Bild am Sonntag. Bundestrainer Jogi Löw werde sich aber dabei etwas gedacht haben. „ Wir können nicht in den Kopf von Jogi Löw schauen. Und ganz ehrlich: Die Alternativen sind ja nun auch nicht so schlecht “, sagte der einstige Nationalspieler Ghanas.

Die angebliche Diskussion im Spielerkreis um Löws Abwehrtaktik kritisierte Boateng. „ Es wird mir zu viel geredet. Der Trainer stellt dich auf eine Position, und dann heißt es: Mund zu und Vollgas geben. “

Freiburgs Kapitän Günter tritt in Musikvideo auf

4.6.2021 – Ein Fußballer „von Welt“? EM-Kadermitglied Christian Günter tritt als Schauspieler im Musikvideo der Band auf:

Söder: EM-Spiele in München vor 14.000 Zuschauern

4.6.2021 – Jeweils rund 14.000 Zuschauer sollen die Spiele bei der Fußball-EM in München besuchen dürfen. Das kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Sitzung des Kabinetts am Freitag an und sprach von einer Stadionauslastung von „bis zu 20 Prozent“.

"Die #EM ist eine Sondersituation", findet Markus #Söder. Er sieht die Spiele in München als Probelauf für Großveranstaltungen. Mit Test- und Maskenpflicht will er bis zu 20 Prozent der Zuschauer zulassen, das seien in etwa 14.000 Menschen.

Das DFB-Team ist in der Gruppe F – auch „Todesgruppe“ genannt: Wie weit werden wir kommen?

4.6.2021 – Die Trainer der betroffenen Mannschaften schauten sich nach der Auslosung der Gruppe F ungläubig an – schüttelten den Kopf und mussten lachen. Mit Frankreich, Portugal und Deutschland sind die beiden letzten Weltmeister und der amtierende Europameister in eine Gruppe gelost worden. Wie weit wird das gutgehen?

In exakt einer Woche beginnt die UEFA EURO 2020 mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei gegen Italien. Das DFB-Team...Posted by SWR3 on Thursday, June 3, 2021

Ist es Löws Tradition? Vorletzter Turniertest geht fast immer schief

3.6.2021 – Das 1:1 gegen Dänemark hat auch vor dem achten und letzten Turnier von Joachim Löw als Fußball-Bundestrainer eine ärgerliche Tradition fortgesetzt. Nur einmal – vor der WM 2010 – konnte Löw mit der deutschen Nationalmannschaft das vorletzte Länderspiel vor einem Großereignis erfolgreich gestalten. Ansonsten gab es in der unmittelbaren Turniervorbereitung beim zweitletzten Probelauf gleich drei Niederlagen und vier Unentschieden.

Das Testspiel in Bildern:

Deutschland spielt gegen Dänemark nur unentschieden

2.6.2021 – Im vorletzten Länder-Testspiel vor der EM hat die deutsche Nationalmannschaft gegen Dänemark 1:1 (0:0) unentschieden gespielt. Der Gladbacher Florian Neuhaus hatte das deutsche Team in der 48. Minute in Führung geschossen. Für die Dänen glich Yussuf Poulsen, der bei RB Leipzig spielt, in der 71. Minute aus. Im letzten Testspiel vor der EM trifft Deutschland am Montag auf Lettland.

Dänemark – Deutschland: Testspiel vor der EM mit Hummels und Müller

31.05.2021 – Am Mittwoch (21 Uhr) bestreitet die DFB-Auswahl ihr erstes Testspiel vor der EM-Endrunde gegen Dänemark in Innsbruck. Ein besonderes Augenmerk könnte dabei auf die Startaufstellung von Bundestrainer Jogi Löw fallen – wie baut er die Rückkehrer Thomas Müller und Mats Hummels in den Kader ein? Dänemarks Stürmer Yussuf Poulsen freut sich auf das Spiel wenige Tage vor dem Start der Europameisterschaft: „ Deutschland ist ein Top-Gegner, und gegen solch eine Top-Nation zu spielen, ist für uns vor der EM eine ideale Vorbereitung “.

Trainingslager vor dem Spiel gegen Dänemark

Hier ist das Trainingslager von Jogis Jungs für den EM-Titel

Die Alpen im Blick und gute „Bergluft“ um die Nase: Die Herren-Nationalmannschaft hätte es im Bezug auf das Trainingslager für die Fußball-EM deutlich schlimmer treffen können. Seefeld liegt in Tirol (Österreich) und ziemlich genau zwischen Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck.

Für die Fans gibts aber kaum was zu sehen: Spieler, Trainerteam und Offizielle leben in einer Art „Blase“, wie man sie bereits aus anderen Sportwettbewerben kennengelernt hat. Alles ist abgeschirmt, Zäune aufgebaut, keine Ausflüge – verständlich, wenn man in der finalen Vorbereitung auf die Europameisterschaft kein unnötiges Corona-Risiko eingehen möchte.

Das bisherige mediale Highlight war die Anreise per Mannschaftsbus:

Anreise der Herren-Nationalmannschaft

Die Spielorte der EM: erstmals kein Gastgeberland zum Jubiläum

Noch nie wurde die Europameisterschaft ihrem Namen so gerecht wie in diesem Jahr. Neben den teilnehmenden Ländern sind dieses Mal nämlich auch die Austragungsorte in ganz Europa verteilt. Von Sevilla über Kopenhagen bis Baku (Aserbaidschan) sind ganze elf Länder dabei. Das Finale ist im legendären Wembley-Stadion in London geplant. Deutschland ist mit Spielen in München vertreten.

Ganz Europa als Austragungsort zu benennen hängt nicht mit der Corona-Pandemie zusammen, sondern geht auf eine Idee aus dem Jahr 2012 zurück. Damals wurde festgelegt, das 2020 stattfindende 60-jährige Jubiläum der Europameisterschaft auf diese Weise zu feiern. Daran sollte auch die Pandemie-bedingte Verschiebung auf 2021 nichts ändern.

Der offizielle Song zur Fußball EM 2021

Jedes Fußball-Turnier braucht einen Song! Der offizielle Song zur Europameisterschaft kommt vom niederländischen DJ und Musikproduzenten Martin Garrix, zusammen mit Bono und The Edge von U2: „We Are The People“.

Drei Jahre Arbeit stecken im EM-Song. Und von Anfang an hatte Martin Garrix das Gefühl, dass Bonos Gesang perfekt zu „We Are the People“ passen würde. Der U2-Sänger steuerte dann tatsächlich Lyrics und Melodien bei, U2-Bandkollege The Edge komponierte die Gitarrenriffs.

Die Musik für eines der größten Sportereignisse der Welt zusammen mit Bono und The Edge zu kreieren, war eine unglaubliche Erfahrung. Ich bin sehr stolz auf das, was wir zusammen gemacht haben und freue mich darauf, es endlich mit der Welt zu teilen!

Einigkeit. Das ist das Thema von „We Are The People”, was dazu passt, dass zum ersten Mal wird eine Fußball-EM in ganz Europa ausgetragen wird. Im Song von Martin Garrix, Bono und The Edge geht es um Zusammenhalt und um Teamgefühl. Was sowohl wichtig ist beim Fußball – genau wie für Europa.

Musikvideo zum offiziellen Song der Fußball EM 2021

We are the people we've been waiting for

Out of the ruins of hate and war

Army of lovers never seen before

We are the people we've been waiting for

We are the people of the open hand

The streets of Dublin to Notre Dame

We'll build it better than we did before

We are the people we've been waiting for

Hansi Flick übernimmt das Amt als Nationaltrainer nach der EM von Löw

Hansi Flick war schon vor der offiziellen Bekanntgabe hoch im Kurs als Nachfolger für Jogi Löw. Die Auflösung seines Vertrags beim FC Bayern hat die Gerüchteküche entsprechend weiter befeuert. Der DFB hat Flick als nächsten Nationaltrainer nun auch in einer Pressekonferenz bestätigt. Löw hatte zuvor angekündigt, sein Amt nach der Europameisterschaft niederzulegen. Die Ankündigung erfolgte nach eigenen Angaben so früh, um genug Zeit für die Frage des Nachfolgers zu haben.

Kader der deutschen Nationalmannschaft steht fest

In einer digitalen Pressekonferenz hat der DFB „die Mannschaft“ vorgestellt, die den Sieg für Deutschland holen soll. Aufgrund der Corona-Pandemie durfte Noch-Bundestrainer Joachim Jöw sogar 26 statt der üblichen 23 Spieler nominieren und sorgte dabei für Überraschungen: Mit dem Freiburger Christian Günter holt Löw einen Spieler ins Team, der noch kein Länderspiel bestritten hat. Auch der nominierte Kevin Volland (AS Monaco) kommt mit wenig Erfahrung in den Kader. Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), im Vorfeld von vielen erwartet, wird aus gesundheitlichen Gründen nicht zur EM 2021 im Tor stehen.

Underdog der Gruppe F bei der EM 2021: Ungarn

Einen wirklichen Topstar gibt es in dieser Truppe nicht – für Fans der Bundesliga sind sicherlich die beiden Leipziger Péter Gulácsi und Willi Orban die bekanntesten Namen. Dennoch: Man sollte die Mannschaft von Marco Rossi nicht unterschätzen.

Gruppenspiele-Gegner Portugal: Mehr als nur Ronaldo

Gegen Portugal sah die deutsche Nationalmannschaft bei vergangenen Turnieren meistens ziemlich gut aus. Aber das Team hat sich in seiner Struktur und der Mentalität in den letzten Jahren stark verändert. Es wird gekämpft, geackert und klar nach vorne gespielt. Aber klar: Der absolute Leader und Glamour-Faktor des Teams ist und bleibt Cristiano Ronaldo. Nicht zuletzt seine Tore machen Portugal zu einem gefährlichen Gegner für das deutsche Mannschaft. Bruno Fernandes von Manchester United ist neben Ronaldo die zweite wichtige Säule des Titelverteidigers.

Vorrunden-Gegner Frankreich: Gespickt mit Weltklasse.

Die „Equipe tricolore“ verfügt über eine starke Defensive mit Spielern wie Hugo Lloris (Torwart der Tottenham Hotspurs), den beiden Hernández-Brüdern (Theo vom AC Milan; Lucas vom FC Bayern) oder Benjamin Pavard (ebenfalls FCB). Das starke Mittelfeld um erfahrene Leader wie Paul Pogba (Manchester United) oder N’Golo Kanté. Die Offensive der „Grand Nation“ dreht sich vor allem um Superstar Kylian Mbappé vom französischen Spitzenclub Paris St. Germain.

Es gibt allerdings – zum Leidwesen der deutschen Abwehr – einen prominenten Rückkehrer: Torjäger Karim Benzema von Real Madrid wurde erstmals seit Herbst 2015 wieder in den französischen Kader berufen. Damals flog er nach dem Sextape-Skandal um ihn und seinen ehemaligen Teamkollegen Mathieu Valbuena aus dem Aufgebot.

Karim Benzema kehrt in den Kader der französischen Nationalmannschaft zurück

Gruppe F: Auf diese Länder trifft Deutschland in der Vorrunde

Die Truppe von Joachim Löw hätte es bei der Gruppenphase der Europameisterschaft nicht viel härter erwischen können: Mit Frankreich trifft man auf den amtierenden Weltmeister von 2018 und mit Portugal auf den aktuellen Europameister (2016) sowie den UEFA Nations League-Champion. Komplettiert wird die Gruppe von den überraschend starken Ungarn. Positiv: Alle drei Gruppenspiele der des DFB-Teams finden in der Allianz Arena in München statt.

Die Fußball EM 2021 heißt offiziell „UEFA Euro 2020“

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen wurde die EM wie beispielsweise auch die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben. Auch wenn die Fußball-Europameisterschaft eigentlich 2021 stattfindet, soll der Name nicht angepasst werden. Grund dafür ist das 60-jährige Jubiläum, unter dem die Europameisterschaft – wenn auch mit etwas Verzug – weiterhin stattfinden soll.