Zu jedem Deutschlandspiel in der EM veröffentlichen wir hier die exklusiven Snack-Rezepte, die Starkoch Johann Lafer aus euren drei Lieblingszutaten konstruiert hat! Die Sammlung aller bisher veröffentlichten Rezepte gibt's hier.

Deutschland – Portugal am 19.06.2021

Die Niederlage im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich sitzt dem deutschen Team im Nacken und der nächste starke Gegner steht auch schon vor der Tür: Portugal. Nervennahrung kann bei dem Spiel auf jeden Fall nicht schaden.

Dafür hat sich Maria aus Stuttgart eine Kombination aus Avocado, Tomate und Mozzarella gewünscht. Voilà: Gegrillte Avocado mit Tomate-Mozzarella. Im exklusiven Rezept greift Starkoch Johann Lafer die Klassiker der mediterranen Küche auf. Unser Fazit: Schmeckt! Vegetarisch, lecker und gesund.

EM-Snack Nr.2 sind Tofu-Spießchen mit Zitronenmayonnaise und Korianderpesto. Sie beweisen, dass Tofu viel mehr kann als sein Ruf manchmal verheißt. Fad und trocken ist er nämlich keineswegs. Fleischfans traut euch!

SWR3-Hörer Martin aus Au im Breisgau hat die Zutaten schon lange in seine Hall of Fame aufgenommen: Er schätzt die simplen Zutaten, weil sie gleichzeitig so vielseitig sind und immer wieder auf eine neue Art zubereitet werden können.



Nudeln sind ein absolutes Grundnahrungsmittel in vielen Haushalten. Und Tomaten gehen eigentlich auch immer, gerne auch in Kombination mit Zucchini. Für Kerstin aus Eitorf sind diese Zutaten deshalb ihre Favoriten. Sie hat aber das selbe Problem, wie vermutlich viele Menschen in SWR3Land: Was damit anstellen?

Altbekannte Zutaten neu entdecken ist das Motto des dritten Snacks für das Spiel Deutschlands gegen Portugal: Nudel-Zucchini-Tomaten-Muffins. Einfach vorzubereiten und eine super Abwechslung, wenn es nicht schon wieder die gewohnten Spaghetti mit Tomatensoße sein sollen.

Deutschland – Frankreich am 15.06.2021

Drei abwechslungsreiche Snacks hat Starkoch Johann Lafer für das erste Gruppenspiel Deutschlands gegen Frankreich kreiert.

Den Anfang machen Hummus-Mango-Schnittchen nach den drei Lieblingszutaten von Danielle aus Kenn an der Mosel. Sie liebt kühlen Quark an warmen Fußballabenden. Den fruchtigen Kick gibt ihr die Mango. Und Kichererbsen sind für sie ohnehin ein Dauerbrenner. Hummus-Mango-Schnittchen sind da die perfekte Kombination – und außerdem vegetarisch und gesund!

Weiter gehts mit Karottenstreifen mit Handkäse und einer lauwarmen Nussvinaigrette. Je länger der Titel des Gerichts, desto teurer ist meist das Restaurant. Diesen Snack könnt ihr aber ganz einfach selbstmachen!

Grundlage dafür waren die Lieblingszutaten von Birgit aus Lampertheim. In ihrer Familie sind Karotten, Handkäse und Nüsse die absoluten Favoriten, weil sie nicht nur schmecken, sondern auch gesund sind und gegen das eine oder andere Pölsterchen helfen können, das während der Pandemie vielleicht dazukam.

Der dritte EM-Snack von Johann Lafer ist Ziegenkäse im Speckmantel mit Apfel-Rote-Bete-Salat. Er vereint die Lieblingszutaten von Yvonne aus Bad Krozingen und zeigt, dass man ein krosses Baguette, Frischkäse und frischen Schnittlauch nicht nur zu den klassischen, bekannten Häppchen verarbeiten kann. Mit dem richtigen Salat und etwas Speck gepimpt wird daraus eine Delikatesse, die Abwechslung beim Fußballschauen bringt.

Bei einer Bandbreite von Speck über Handkäse bis Hummus und Mango hat die Chipstüte beim nächsten Deutschlandspiel also eigentlich fast keinen Platz mehr!

