Zum richtigen Mitfiebern bei der Europameisterschaft gehören natürlich immer auch Snacks. Dass das aber nicht immer Chips sein müssen, beweist Starkoch Johann Lafer. Ihr bestimmt die Zutaten, er kreiert daraus die exklusiven EM-Rezepte!

Johann Lafers Rezepte aus euren drei Lieblingszutaten

Chips und Erdnüsse zur EM waren gestern. Zeit, dass sich in der Küche was dreht: Schickt uns eure drei Lieblingszutaten und Johann Lafer kreiert exklusive Snacks zur EM – und ja, das geht auch mal vegetarisch, gesund, abwechslungsreich und trotzdem lecker! Dafür müsst ihr euch nur einmal registrieren und wir sammeln eure Vorschläge. Immer mindestens einen Tag vor jedem Deutschlandspiel werden drei neue Rezepte um 07:40 Uhr in der Morningshow verraten zum Download bereitgestellt, so dass ihr noch genug Zeit fürs Einkaufen und die Zubereitung habt!

Snacks passend zum Spielgegner

Eine extra Herausforderung für Johann Lafer: Nicht nur die Lieblingszutaten von SWR3Land werden in den Rezepten kombiniert, sondern auch landestypische Zutaten miteingebaut. Wir sind gespannt!

Die Registrierung gilt für alle Deutschlandspiele: