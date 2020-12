Bund und Länder haben sich auf neue Corona-Regeln ab Mittwoch geeinigt. Doch der Lockdown sorgt in SWR3Land für einige Fragen. Antworten gibt es hier.

Ich besuche meine Mutter über Weihnachten und übernachte in einer Ferienwohnung. Bis wann darf ich denn bei meiner Mutter abends bleiben? Gilt nach wie vor die Ausgangssperre von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens? Nicole aus Frankfurt

Das kommt ganz darauf an, wo Nicoles Mutter wohnt. In Baden-Württemberg wird die Ausgangssperre über Weihnachten vom 24. bis zum 26. Dezember etwas aufgeweicht. Der Besuch von privaten Feiern ist hier ein Grund, die Wohnung zu verlassen – ausnahmsweise! Das schreibt das Land Baden-Württemberg auf seiner Website. Das heißt, Nicole könnte um 21, 23 oder auch um 3 Uhr morgens wieder nach Hause gehen. Das wäre kein Problem.

Für Rheinland-Pfalz gibt es keine allgemeine nächtliche Ausgangssperre fürs ganze Land. Nur einzelnen Städte und Kreise haben eine Ausgangssperre erlassen, zum Beispiel die Stadt Ludwigshafen. Hier gilt: das Haus darf von 21 bis 5 Uhr nur im Notfall verlassen werden. Aber: Das gilt erstmal nur bis zum 20. Dezember. Und wie es danach weiter geht, weiß die Stadt Ludwigshafen zum Beispiel auch noch nicht.

Anders ist es wieder in Bayern: Hier gibt es die nächtlichen Ausgangssperren nur in Hotspots mit einer Inzidenz über 200 – dafür aber besonders streng. Einzige Ausnahme über die Weihnachtstage sind Gottesdienste. Familienfeste müssen um 21 Uhr beendet sein. Mittlerweile hat auch jedes Bundesland eine eigene Corona-Seite mit FAQs – im Zweifel kann man sich da auch nochmal genauer vor der Reise informieren .

Auch in Baden-Württemberg fällt der Hammer

Dreyer: „RP trägt bundesweite Regeln mit“, Präsenzpflicht an Schulen entfällt

Wenn ab Mittwoch alle Läden zu sind, wo bekomme ich dann einen Weihnachtsbaum her? Uwe aus Walldorf

Weihnachtsbaumverkaufsstände dürfen offen bleiben. Die sind ja meistens an der frischen Luft – und dürfen deshalb, genau wie Wochenmärkte, weiter verkaufen.

Ich will wissen, was ist denn mit Baumärkten? Auch da kaufen ja viele immer ihren Weihnachtsbaum… Andreas aus Rödersheim-Gronau

Baumärkte müssen generell erst einmal schließen. Mehr dazu erfahren wir aber, wenn die Bundesländer die jeweiligen Verordnungen erlassen haben. Auf Nachfrage von SWR3 sagen die meisten: Es wäre schon möglich, zum Beispiel das Gartencenter aufzumachen – das ist ja meistens an der freien Luft. Und: Die Weihnachtsbäume könnten auch draußen auf dem Parkplatz verkauft werden. Jetzt am Mittwoch müssen aber die Baumärkte erst einmal schließen.

Ich will mit meinem Mann und meinem 14 Monate alten Sohn zu meiner Mutter nach Münster fahren – jeder der ein kleines Kind hat weiß: Das macht man dann am besten nachts. Ist das erlaubt, trotz Ausgangssperre? Ramona aus Konstanz

Nein, ist es nicht. Denn es gilt ganz klar: Nach 20 Uhr darf man nur noch mit triftigem Grund in Baden-Württemberg unterwegs sein – egal, ob die Reise in Baden-Württemberg endet oder nicht. Das Sozialministerium hat auf Nachfrage von SWR3 zwar gesagt, dass es Ausnahmen über Weihnachten zwischen dem 24. und 26. Dezember geben soll, wie sie aber genau aussehen werden, ist noch unklar.

In dem Fall von Ramona also: Früher losfahren, so dass man um 20 Uhr raus aus Baden-Württemberg ist. In Rheinland-Pfalz gibt es ja keine flächendeckenden Ausgangssperren. Auch in Bayern gelten die Ausgangssperren nur in Hotspots, so ist das Durchfahren trotzdem erlaubt.

