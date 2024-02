per E-Mail teilen

Anhand unserer Spuren im Netz, können Parteien Werbebotschaften genau auf uns zu schneidern. „Mikrotargeting“ nennt sich das. Experten sagen, das sei zum Beispiel eine mögliche Erklärung für den Wahlerfolg von Donald Trump. Diese Technologie steht auch deutschen Parteien zur Verfügung. Michal Kosinski ist Datenforscher und hat das alles möglich gemacht.

Zeig mir deine Posts - ich sag dir wer du bist

Anhand von zehn Facebooks-Likes kann Datenforscher Michal Kosinski jemanden angeblich besser einschätzen als ein durchschnittlicher Arbeitskollege es könnte. Mit etwa 250 Likes kann er das Verhalten angeblich besser vorhersagen als es die eigene Ehefrau. Wo geht man einkaufen, wo ist man aufgewachsen oder sogar: Was ist die eigene Lieblingsschuhmarke?

Der Fakt allein sagt an sich noch nichts über Ihre politischen Ansichten aus. Aber es ist eine klitzekleine Information – und wenn man die mit hundert, tausend oder millionen anderen addiert, wird man mit einem entsprechenden Algorithmus eine ziemlich genaue Aussage über Ihren Charakter und Ihr Verhalten treffen können.

Mikrotargeting im Wahlkampf

Nach einem TV Duell soll Trumps Wahlkampf-Team unzählige Variationen seiner Argumente verschickt haben – vor allem über Facebook. Die Botschaften unterschieden sich dabei nur in winzigen Details. Verschiedene Titel, Farben, mal Fotos, mal Video – je nach den Vorlieben des Betrachters. Das klingt ein bisschen unheimlich, ist laut Kosinski aber nix Neues.

Der Pionier dieser Technologie war Barack Obama. Und damals habe ich nicht gehört, dass jemand deswegen nicht schlafen konnte. Alle waren stolz, dass er mit Menschen über für sie wichtige Themen gesprochen hat. Er hat seine Kommunikation darauf ausgerichtet, dass sie relevant und interessant für das jeweilige Publikum ist. Genau das ist Mikrotargeting.

„Demokratie wird durch Mikrotargeting gestärkt.“

Es zähle nicht mehr, wer mehr Geld für Werbung ausgeben kann, sondern wer die richtigen Argumente habe. Populisten auf der ganzen Welt profitieren davon. Aber Michael Kosinski meint: „Man soll die Politiker dafür nicht verachten oder die Wähler, die ihren Botschaften zuhören, sondern sie mit Hilfe derselben modernen Technologie überzeugen!“

„Den Kampf um die Privatsphäre haben wir schon lange verloren“

Auch im deutschen Wahlkampf wird von den Parteien in Ansätzen Mikrotargeting angewendet – wahrscheinlich wird es auch immer mehr werden. Sich von Facebook abzumelden bringe übrigens nichts, meint Kosinski. Wir hinterlassen so viele Spuren im Netz – den Kampf um unsere Privatsphäre hätten wir seiner Meinung nach schon lange verloren.

Ihre Kreditkartendaten, Ihr Surfverhalten im Netz oder die GPS Daten von ihrem Smartphone – das verrät noch mehr über Sie als Ihre Facebook -Likes. Es gibt kein Entkommen!

Konsinski sagt das im Interview mit einer Sicherheit, die einem ein bisschen Angst einjagen kann. Schließlich ist der Mann in seinem Bereich führend und arbeitet als Professor an der Stanford University im Silicon Valley. Momentan arbeitet Michal Kosinski übrigens an einer Software, die Aussagen über unser zukünftiges Verhalten allein aufgrund unseres Gesichtes treffen kann.