Behauptung: Ärzte fälschen Totenscheine für mehr Geld – was ist dran?

In Deutschland sind nach offiziellen Angaben mehr als 80.000 Menschen durch das Coronavirus gestorben. Im Netz wird behauptet, Krankenhäuser korrigieren die Zahlen nach oben, weil sie damit Geld verdienen könnten. Was ist dran an der Behauptung?