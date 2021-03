Mit Blick auf Thrombosen als mögliche Nebenwirkung des Corona-Impfstoffs Astrazeneca trifft man im Netz immer wieder auf Vergleiche zwischen dem Impfstoff und der Anti-Baby-Pille. Was steckt dahinter?

Quer schreiben auf ihrer Facebook-Seite zum Beispiel, dass von einer Million Frauen, die die Anti-Baby-Pille nehmen, 1.100 eine Thrombose bekommen. Demgegenüber stünden sechs Thrombosefälle bei einer Million mit Astrazeneca-Geimpften.

Aktualisierung, 16.03.2021: Zwischenzeitlich ist bekannt geworden, dass es sich bei den thromboembolischen Ereignissen...Posted by quer on Monday, March 15, 2021 quer, Facebook

Grundsätzlich stimmen diese Zahlen. Allerdings sind die bis zu 1.100 Fälle bei der Pille das Worst-Case-Szenario. Vermutlich bezieht sich das Team von quer auf diesen sogenannten Rote-Hand-Brief, also einer wichtigen Mitteilung zu einem Arzneimittel. Darin wird beschrieben, dass Anti-Baby-Pillen, die Dienogest und Ethinylestradiol enthalten, pro Jahr bei 8 - 11 von 10.000 Frauen zu Thrombosen führen. Hochgerechnet also 800 - 1.100 von 1.000.000 Frauen. Bei Präparaten mit anderen Wirkstoffen sind es 5 - 7 Fälle von 10.000. Die sogenannte Hintergrundinzidenz – also wie viele Frauen eine Thrombose bekommen, ohne hormonell zu verhüten, also zum Beispiel mit der Pille – liegt bei 2 von 10.000 pro Jahr.

Das waren viele Zahlen auf einmal. Das wichtigste nochmal zusammengefasst: Ohne die Pille bekommen ungefähr 200 von 1.000.000 Frauen pro Jahr eine Thrombose, mit sind es 500-1.100 Frauen.

Astrazeneca vs. Anti-Baby-Pille – Thrombose ist nicht gleich Thrombose

Und auch dann zeigt der Vergleich erst die halbe Wahrheit. Denn: bei den jetzt untersuchten Fällen handelt es sich um spezielle Thrombosen, den sogenannten Sinusvenenthrombosen. Diese treten im Gehirn, genauer in den Sinusvenen, auf und können zu einem Schlaganfall führen. Das kann auch als eine Nebenwirkung der Anti-Baby-Pille auftreten. Die meisten Thrombosen entstehen jedoch anderswo im Körper. Und eine Thrombose im Bein ist weitaus weniger gefährlich als im Gehirn.

Viele der Vergleiche zwischen Anti-Baby-Pille und Astrazeneca-Impfstoff, wie der auf der Facebook-Seite von quer, entstanden vermutlich, als noch nicht klar war, dass es sich bei den untersuchten Fällen um diese Sinusvenenthrombosen handelt. Der Postingtext auf der Facebook-Seite von quer wurde mittlerweile auch aktualisiert um genau auf diesen Sachverhalt hinzuweisen. Trotzdem geistern diese Informationen jetzt ohne korrekte Einordnung weiter im Netz.

Ein Blick auf gefährliche Thrombosen, die durch die Anti-Baby-Pille ausgelöst werden, zeigt: Hormonelle Verhütungsmittel, wie die Pille und „die Pille danach“, sind der größte Risikofaktor für Sinusvenenthrombosen. Bei fast der Hälfte der Frauen, die diese erleiden, gilt die hormonelle Verhütung mindestens als Mitauslöser – bei 10% sogar als alleiniger Auslöser.

Astrazeneca oder die Pille – wir müssen eine andere Frage stellen

Die Frage sollte also nicht lauten „Ist Astrazeneca weniger gefährlich als die Anti-Baby-Pille?“ sondern „Ist die Anti-Baby-Pille gefährlicher als wir glauben?“ Und die Antwort auf diese Frage lautet: ja. Viele, zum Teil auch sehr junge Frauen, nehmen die Pille, ohne einen Gedanken an die Nebenwirkungen zu verschwenden – häufig nicht einmal zur „Familienplanung“, sondern weil sie gut für die Haut sein soll.

Warum aber wird dann der Impfstoff von Astrazeneca vom Markt genommen und die Anti-Baby-Pille nicht? Das dürfte rechtliche Gründe haben: Thrombosen sind eine bekannte Nebenwirkung der Pille. Jede Frau, die die Pille nimmt, kann das im Beipackzettel nachlesen. Wenn sie dann eine Thrombose bekommt, hat sie keinerlei rechtliche Handhabe gegen den Hersteller. Thrombosen als Nebenwirkung des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca waren bisher nicht bekannt, weswegen auch nicht davor gewarnt werden konnte. Wenn in so einem Fall eine Nebenwirkung auftaucht, dann sind rechtliche Schritte möglich.

Die Anti-Baby-Pille & Astrazeneca – es ist eine Frage der Haftung

Wer genau dann dafür haften würde, der Hersteller oder der Staat, kommt auf den genauen Fall an. Da die Impfung von Bund und Ländern empfohlen wird, könnte es in diesem Fall der Staat sein. Und da das Paul-Ehrlich-Institut ausdrücklich davor warnte, dass ein Zusammenhang zwischen den beobachteten Fällen und der Impfung bestehen könnte, blieb dem Bundesgesundheitsministerium aus rechtlicher Sicht keine andere Wahl, als die Impfung mit Astrazeneca vorerst auszusetzen.

Sollte sich bestätigen, dass die Impfung für das Entstehen der Sinusvenenthrombosen verantwortlich war, bedeutet das auch nicht unbedingt das Aus für Astrazeneca: Alle Impfstoffe und Medikamente haben Nebenwirkungen. Manche haben häufigere und gefährlichere Nebenwirkungen als Sinusvenenthrombosen und sind trotzdem zugelassen. Ihre Zulassung und Verabreichung ist immer ein Abwägen zwischen den Risiken und dem Nutzen. Bei der Anti-Baby-Pille sagt die europäische Arzneimittelagentur EMA, dass der Nutzen einer gesunden Familienplanung die Risiken übersteigt – trotz des bekannten Thromboserisikos.

Corona-Impfstoff Astrazeneca: Der Nutzen oder das Risiko – was überwiegt?

Sollten sich jetzt Sinusvenenthrombosen als Nebenwirkung des Impfstoffs von Astrazeneca bestätigen, dann muss sich die EMA die Frage stellen: was überwiegt? Das Risiko dieser Nebenwirkungen oder das individuelle Risiko einer Coronainfektion und das kollektive Risiko der Pandemie, mit ihren gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Folgen?

Auch könnte sich bei der Untersuchung durch die EMA herausstellen, dass eine bestimmte Personengruppe – zum Beispiel Frauen, die hormonell verhüten und dadurch sowieso ein gesteigertes Risiko von Thrombosen haben – besonders von den Sinusvenenthrombosen gefährdet ist. Dann könnte es eine Empfehlung geben, dass diese Menschen nicht mit Astrazeneca geimpft werden sollten. Das ist aber noch völlig unklar. Die EMA will am am 18.3. ihren Abschlussbericht zu der Untersuchung präsentieren. Dann könnten wir schon mehr wissen.

Falls es dazu kommen sollte, dass manche oder alle, die bereits eine Erstimpfung mit Astrazeneca bekommen haben, keine Zweite mehr bekommen dürfen, dann könnte die Zweitimpfung einfach mit einem anderen Impfstoff erfolgen. Noch ist nicht sehr viel darüber bekannt, wie sich dieses sogenannte “Mix & Match” auf die Wirksamkeit auswirkt, aber biologisch spricht nichts dagegen, dass das funktionieren sollte. Erste Ergebnisse im Tierversuch sind sehr vielversprechend. In Großbritannien ist vor einigen Wochen schon – unabhängig von der aktuellen Situation mit Astrazeneca – eine Studie angelaufen, die die Kombination aus Astrazeneca und Biontech auch bei Menschen untersucht.

Fazit: Der Vergleich zwischen Astrazeneca und der Anti-Baby-Pille ist schwierig

Ein Blick auf die Nebenwirkungen der Anti-Baby-Pille sollte uns höchstens dazu bringen, uns zu überlegen, ob der oft gedankenlose Einsatz der Anti-Baby-Pille wirklich sinnvoll ist. Darüber hinaus ist es auch rein rechnerisch deutlich wahrscheinlicher, an einer Coronainfektion zu sterben, als durch eine Sinusvenenthrombose, die möglicherweise durch den Impfstoff ausgelöst wird, was bisher nicht bewiesen wurde. Daher ist dieser Vergleich auch nicht notwendig, um zu zeigen, dass Impfungen mit Astrazeneca nach dem aktuellen Stand der Dinge auch weiterhin sinnvoll sind.