Ein neuer Shopping-Anbieter flutet Social Media mit Werbung und lockt mit tollen Angeboten. Wer steckt hinter Temu und sollte man die Produkte kaufen?

Was ist Temu?

Temu ist ein Online-Shop und Temu ist ÜBERALL. Besonders auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und Tiktok schaltet die App viel Werbung und erreicht dabei eine Menge potenzieller Kunden.

Die Shopping-App Temu lockt mit günstigen Angeboten und umso höheren Rabatten. SWR3 SWR3

Was man bei Temu kaufen kann, ist gar nicht so einfach einzugrenzen, denn im Grunde bietet der Shop fast alles an, was man sich vorstellen kann – außer Tiernahrung. Im Ernst: Von Motorradzubehör über Spiegeleiförmchen und vermeintlichen Markenkopfhörern bis hin zu Abendkleidern ist quasi alles dabei.

Das Besondere daran: Die Produkte sind wahnsinnig günstig. Besagte Kopfhörer gibt es in vielfacher Ausführung ab circa vier Euro. Obendrauf kommen nochmal Rabattaktionen, die man sich von anderen Shops nur wünschen kann.

„ Shoppen wie ein Milliardär “ ist der Werbeslogan von Temu. Aber bekommt man auch die gleiche Qualität wie der Milliardär bei seinem Shopping-Trip?

Neuer Online-Shop aufgetaucht 14.8.2023 Wie kann Temu so günstig sein? Dauer 0:41 min Ziehen uns die anderen Unternehemen nur ab oder hat Temu einen besonderen Trick, warum die Produkte so angeboten werden können? Max Dehling aus der SWR3-Wirtschaftsredaktion hat uns diese Fragen beantwortet.

Temu ist kein Fake-Shop oder ein anonymer Briefkasten, der das Geld einsackt. Der Online-Shop existiert. Das heißt: Wer etwas bestellt, sollte das Bestellte auch bekommen. Im Impressum ist auch ein Unternehmen angegeben: Whaleco Technology Limited. Das sitzt für den deutschsprachigen Raum in Irland und hat seine Ursprünge in China.

Der Haken an der Sache: Wer ein Produkt bei Temu in den Warenkorb legt und bezahlt, schließt genau genommen keinen Kaufvertrag bei Temu ab, sondern mit dem Anbieter dieses einzelnen Produkts – und dessen Seriosität ist nur schwer nachzuweisen. Informationen über die Anbieter findet man kaum. Reklamationen oder Ähnliches werden da schwierig.

Und natürlich kommt die Qualität der Kopfhörer für vier Euro nicht an die der Markenprodukte ran. Hier wird getrickst: Weil die Originalmarke nicht genannt wird, ist das gekaufte Produkt auch nicht fake – stand ja nirgends, dass es das Markenprodukt sein sollte. Die Markenhersteller könnten zwar wegen Copyrightverletzungen klagen, dem Käufer wurde aber nicht mehr versprochen als geliefert wurde. Genau hinschauen lohnt sich also. Diese weiteren versteckten Haken hat der Online-Shop laut Max Dehling aus der SWR3-Wirtschaftsredaktion:

Schnäppchen oder Gefahr 14.8.2023 Hat das Temu-Shop-Konzept auch einen Haken? Dauer 0:55 min Super günstige Preise, eine riesige Auswahl und noch mehr Rabattaktionen: Klingt doch fast zu schön, um wahr zu sein. Gibt es einen Haken? Ja, sagt Max Dehling von der SWR3-Wirtschaftsredaktion.

Auch die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sieht den Online-Shop Temu kritisch. Gerade wegen der Bestellung im Ausland würden Fallstricke und Risiken lauern. Sie gibt deshalb folgende Tipps an Personen, die Produkte im Ausland bestellen möchten:



Zollgebühren und Steuern prüfen: Je nach Fall könnten hier zusätzliche Kosten auf Käufer zukommen. Nicht in Vorkasse gehen: Ist das Produkt schon bezahlt, kommt aber nicht an, wird es schwierig, das zurückzuholen. Bewertungen checken: Was schreiben andere User über das Produkt? Temu nutzt persönliche Daten für kommerzielle Zwecke – die eigenen Einstellungen (Standortbestimmungen, Kontakte, Mikrofon,...) also besser nochmal prüfen.

Temu: Wie serlös ist der Online-Shop?

Grundsätzlich muss günstig nicht immer schlecht heißen, so können beispielsweise Zwischenhändler zwischen China und Deutschland den Produktpreis ansteigen lassen. Bei Temu fallen genau die eben weg: Die Produkte werden vom Produktionsland, meist China, aus vermarktet, verkauft und dann verschickt. Das spart außerdem Lagerkosten und Steuern.

Für jeden erschwingliche Preise – das klingt erstmal gut und manche Produkte machen auf den ersten Blick einen soliden Eindruck. Bei manchen wird es aber wirklich gefährlich, zeigt der Selbstversuch von HR-Redakteurin Maike Busse:

Wer bei Temu beispielsweise Elektrogeräte bestellt, geht zugunsten des Preises ein hohes Risiko ein: Die Produkte werden nicht auf ihre Sicherheit hin überprüft – weder nach chinesischem noch nach europäischem Standard. Klingt nicht allzu schlimm, wird ja schon nichts schiefgehen? Im Zweifel kann ein Stromschlag mit 230 Volt aus der heimischen Steckdose drinsein.

Auch andere Sicherheitsmängel drohen: giftige Stoffe, die in der EU eigentlich nicht zugelassen sind, oder schlecht verarbeitete Materialien beispielsweise. Normalerweise sind diese Dinge durch die CE-Kennzeichnung abgedeckt.

Was ist die CE-Kennzeichnung? Auf der Website der Europäischen Union wird diese Frage beantwortet: „ Das CE-Zeichen ist ein Hinweis darauf, dass ein Produkt vom Hersteller geprüft wurde und dass es alle EU-weiten Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt. Es ist Pflicht für alle weltweit hergestellten Produkte, die in der EU vermarktet werden. “ Mehr Informationen findet ihr außerdem bei Marktcheck vom SWR. Gefälschte CE-Kennzeichen: Wer genau hinschaut, erkennt die Fehler. SWR

Im Shop von Temu tragen manche Produkte eine CE-Kennzeichnung – die ist aber oft gefälscht. Andere Produkte im Temu-Shop haben erst gar keine.

CE-Kennzeichen oder „China Export“?

Achtung, großer Unterschied: Manchmal wird das engerstehende CE-Zeichen als „China Export“ bezeichnet – auch von Produktherstellern selbst. Damit wurde in der Vergangenheit immer wieder gerechtfertig, warum es sich nicht um Verbrauchertäuschung handle. Tatsache ist aber: Ein solches Zeichen existiert im offiziellen chinesischen „System der Konformitätsbewertung“ nicht. Das bestätigt die EU-Kommission. Es bleibt also dabei: Das falsche CE-Zeichen bleibt ein falsches CE-Zeichen

Außerdem werden gesetzlich festgelegte Widerrufsbedingungen nicht eingehalten: Wer in der EU Waren kauft, hat – egal woher sie geliefert werden – ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Im Temu-Shop werden manche Produkte davon ausgeschlossen, was so nicht in Ordnung ist.

Temu ist nicht der erste Online-Shop, der mit wahnsinnig günstigen Schnäppchen lockt: Die Unternehmen Wish und Alibaba waren bisher die Platzhirsche auf dem Markt. Die Shops gehen ähnlich vor:



Lagerung und Versand aus den Produktionshallen, um Steuern im Ausland zu sparen

Kostenloser Versand durch ein geringes Gewicht

Vermeidung von Zollgebühren durch Preise meist unter 150 Euro (spätestens nach dem dritten Rabattcode); wenn doch etwas anfällt, muss oft der Kunde dafür aufkommen

Kein Geld in Produktdesign investieren: Große Marken werden nachgebaut

Temu ist das billigere Amazon aus China - Achtung beim Shoppen!