Erinnert ihr euch noch an 2010? In dem Jahr feierten wir in ganz Deutschland das letzte Mal weiße Weihnachten. Doch ab wann gilt Weihnachten als weiß? Dafür hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) klare Voraussetzungen: Es muss nicht nur an Heiligabend Schnee liegen, sondern auch an beiden Weihnachtsfeiertagen. Also an drei Tagen am Stück. Wenn vom 24. – 26. Dezember jeweils um 7 Uhr mindestens ein Zentimeter Schnee liegt, dann sprechen wir von weißen Weihnachten.

In Stuttgart-Echterdingen lag 2010 für die Region ungewöhnlich viel Schnee an Weihnachten. Am 24. waren es zwei Zentimeter, am ersten Weihnachtsfeiertag 14 Zentimeter und am 26. Dezember 2010 sogar 16 Zentimeter! Diese Schneedecke konnte bisher nur das Jahr 1986 übertreffen. Dort lag im Raum Stuttgart an Heiligabend 20 Zentimeter Schnee.

2010 liegt schon ein paar Jahre zurück. Bedeutet das, dass früher wirklich öfter Schnee an Weihnachten lag?

Früher war alles besser – auch die Chancen auf Schnee an Weihnachten? Wir machen es kurz: Nein. Ein Blick auf die Wetterdaten zeigt, dass es in den letzten rund 100 Jahren sechs Mal weiße Weihnachten in ganz Deutschland gab:

❄ 1906

❄ 1917

❄ 1962

❄ 1969

❄ 1981

❄ 2010

Zwar fällt bei den Zahlen auf, dass es in den 60er-Jahren vermehrt zu Schnee an Weihnachten kam, allerdings reichen die Daten nicht aus, um einen Trend daraus abzulesen. Aber wieso hören wir so oft Menschen sagen, dass sie früher öfter an Weihnachten Schnee vor der Haustür hatten?

Eine weiße Schneedecke an Heiligabend löst bei vielen Menschen ganz besondere Emotionen aus. Es liegt ein frischer Duft und eine angenehme Stille in der Luft. Ein Gefühl, dass einfach zum besinnlichen Fest Weihnachten passt. Und genau dieses Highlight bleibt in unseren Köpfen besonders hängen. Deshalb, so die Begründung einiger Experten, bleiben diese Feste länger in Erinnerung.

Okay, auch wenn wir früher nicht öfter bei Schnee das Fest der Liebe gefeiert haben, wir mussten jetzt schon mehr als 10 Jahre ohne ein deutschlandweites weißes Weihnachten auskommen. Hat das bald ein Ende?!

So weit vor Weihnachten eine sichere Prognose für weiße Weihnachten abzugeben, ist leider nicht möglich. Laut Andreas Pfaffenzeller vom DWD lässt sich erst drei bis vier Tage vor Heiligabend eine verlässliche Wetterprognose erstellen. Eine grobe Einschätzung könnte es schon eine Woche, maximal zehn Tage vorher geben.

Was wir allerdings jetzt schon sagen können: Die Chancen für weiße Weihnachten fallen je nach Regionen auch unterschiedlich gut, beziehungsweise schlecht aus.

Im Flachland liegt die Wahrscheinlichkeit für Schnee an Weihnachten zwischen 10 und 20 Prozent. Stuttgart zählt beispielsweise dazu, dort liegt die Wahrscheinlichkeit laut DWD bei 17 Prozent, in Worms bei geringen 11 Prozent.

Fakt ist, je höher wir steigen, desto größer wird auch die Wahrscheinlichkeit für Schnee an Weihnachten. Starke 82 Prozent sprechen für Schnee an Weihnachten auf dem Feldberg. Schauen wir uns Orte unter 1.000 Meter an, beispielsweise Eisenbach, dann schrumpft die Wahrscheinlichkeit auf 59 Prozent. So auch an der DWD-Wetterstation „Schneifelforsthaus“ (Eifel), hier liegt die Schnee-Wahrscheinlichkeit für Weihnachten bei etwa 57 Prozent.

So viel zu den Wahrscheinlichkeiten, die für den Schnee sprechen. Jetzt kommt allerdings ein Wetterphänomen, das mit einer fast noch höheren Wahrscheinlichkeit dafür sorgt, dass wir auf Schnee an Weihnachten verzichten müssen.

Viele haben schon mal vom Weihnachtstauwetter gehört. Genau das sorgt kurz vor den Feiertagen dafür, dass aus einer schönen Schneedecke ein brauner Matschhaufen wird. Grund dafür ist milde atlantische Luft, die von Westen heranströmt und auch immer wieder Regen mit sich bringt. Zwar kämpft sich im Dezember immer wieder ein Kaltluftvorstoß durch, wie unten in der Grafik zu sehen ist. Dieser kann auch wieder Schnee bringen, allerdings lässt das Weihnachtstauwetter dann meist nicht mehr lange auf sich warten.

Das Weihnachtstauwetter gehört mit zu den Witterungsregelfällen. Heißt, auch wenn wir jetzt noch nicht auf den Tag genau vorhersagen können, wann die atlantische Luft bei uns ankommt, wissen wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 bis 70 Prozent, dass sie kommen wird.

In Baden-Württemberg haben wir höheres Bergland als in Rheinland-Pfalz. Allein der Bodensee liegt schon auf knapp 400 Metern Höhe. In Rheinland-Pfalz haben wir die Eifel und den Westerwald mit über 600 Metern Höhe und den Erbeskopf mit gut 800 Metern Höhe. Insgesamt hat Baden-Württemberg aber mehr Bergland.

Es gibt einen Ort in Deutschland, der uns noch nie an Weihnachten enttäuscht hat. Auf knapp 3.000 Metern können wir uns voll auf die Zugspitze verlassen, dort gab es bisher immer Schnee an Weihnachten.

Aber auch der Feldberg lässt jedes Jahr Raum für Hoffnung. Zwischen 1941 und 2022 lag in 66 von 81 Jahren über Weihnachten dort Schnee. Das ergibt eine stolze Wahrscheinlichkeit von 82 Prozent für weiße Weihnachten am Feldberg.

Nein. In den 60er-Jahren gab es zwar vermehrt Schnee an Weihnachten. Einen Trend kann man daraus allerdings nicht ablesen.

Seit 1880 gilt die Zugspitze als schneesicher für den 24.12.

Auch in SWR3Land gibt es Orte, die eine hohe Wahrscheinlichkeit für Schnee an Weihnachten haben, beispielsweise liegt beim Feldberg die Wahrscheinlichkeit bei 82 Prozent.

Laut DWD ist in Zeiten des Klimawandels davon auszugehen, dass die Wahrscheinlichkeit auf Schnee an Weihnachten weiter sinken wird.

