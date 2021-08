Gerüche erzielen einen ähnlichen Effekt. Kaum jemand würde etwas in einem Geschäft kaufen, in dem es unangenehm riecht. Sogenannte Air Designer befassen sich ausschließlich mit Gerüchen und Düften, die in Kauflaune versetzen sollen.

Zwischen dem Geruchszentrum in unserem Gehirn und dem Limbischen System, welches das Zentrum unserer Emotionen ist, besteht eine direkte Verbindung. Gerüche können starke Emotionen und Erinnerungen in uns auslösen, dagegen können wir uns kaum wehren. Evolutionsbiologisch ist das sinnvoll: Unsere Vorfahren haben einander buchstäblich „beschnuppert“ um einander kennenzulernen und festzustellen, ob man zueinander passt. Auch heute noch spielt der Geruch eine wichtige Rolle in der Partnerwahl, wenn auch unterbewusst. Genau diese Mechanismen sind es, die sich die Air Designer zu Nutze machen. Einige Hotels und Modemarken lassen sich sogar einen eigenen Duft mischen, der dann zu einem Wiedererkennungseffekt führt und zugleich eine angenehme Atmosphäre schafft. Kund*innen – so der Hintergedanke – halten sich in dieser Atmosphäre gerne auf, sind eher dazu geneigt etwas zu kaufen und behalten dieses Erlebnis in positiver Erinnerung.

Eine Untersuchung aus den USA kommt in diesem Zusammenhang zu erstaunlichen Ergebnissen: Ein Casino in Las Vegas sprach von Umsätzen, die um 40 Prozent gestiegen seien, nachdem man ein bestimmtes Parfüm versprüht habe. Was genau in diesem Parfüm enthalten war, wollten die Casino-Betreiber nicht offenbaren; das macht die Ergebnisse schwer nachprüfbar. Zahlreiche Untersuchungen versuchten, einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Die messbaren Effekte fielen deutlich geringer aus, konnten den Effekt aus Las Vegas aber bestätigen: Gerüche können uns manipulieren.