Falsche Studien, Lügen über das Coronavirus oder über Anschläge: Fake News gehören mittlerweile zu unserem täglichen Leben. Aber warum glauben wir Fake News? Wie verändern sie unsere Gesellschaft? Und wie kann man Falschmeldungen erkennen?

4 wichtige Tipps, wie du Fake News erkennen kannst

1. Urheber prüfen

Die Alarm-Glocken sollten bei uns klingeln, wenn ein Text vor irgendetwas warnt. Mimikama, ein unabhängiges Portal zur Aufklärung von Internetmissbrauch, merkt zur Ausdrucksweise an: „und das meistens sehr auffällig, im Sinne von ACHTUNG! ACHTUNG!, DIESE SCHWEINE!“ Der erste Schritt, wenn man so etwas liest: Quelle checken! Woher kommt das Bild oder die Meldung ursprünglich? Welche Quellen sind angegeben? Was steht im Impressum des Urhebers? Oft lässt sich dadurch schon herausfinden, ob eine Interessensgruppe hinter einer Meldung steht.

2. Hinterfragen

Hier kann man sich dann fragen: Wer ist das eigentlich genau, der diese Meldung veröffentlich hat? Was hat derjenige davon, das zu verbreiten? Welches Interesse steckt dahinter? Was hat diese Seite oder dieser User sonst noch so gepostet und verbreitet?

Eine der wichtigsten Fragen ist außerdem die an den logischen Menschenverstand: Ist das, was ich da lese, überhaupt möglich und logisch? Ergibt das Sinn, kann das sein? Die Antwort lässt viele Fake News schnell auffliegen.

3. Googeln

Eine wichtigste Hilfe beim privaten Überprüfen von Nachrichten ist auch die Suchmaschine. Hier die Meldung eingeben, am besten im Wortlaut und gucken: Gibt es bereits Seiten, die die betreffende Meldung als Fake News aufgedeckt haben und das gut argumentieren können? Schreiben andere, vertrauenswürdige Nachrichtenseiten vielleicht auch etwas zu diesem Thema – gibt es da Unterschiede oder stimmt das überein?

4. Anrufen und nachfragen

Wenn alle Schnell-Recherchen zu einem Thema ins Leere laufen, lohnt sich der Griff zum Telefon. Denn meist geht es in einer Meldung oder einem Post um eine Person, einen Ort oder eine Institution. Durchklingeln und mal beispielsweise bei der Stadt nachfragen, was da vorgefallen ist. Eine persönliche Rückfrage gibt oft eine schlüssige Antwort, die verschwörungstheoretische Konstrukte in sich zusammenfallen lässt.

Wie kriege ich raus, ob eine Meldung stimmt oder nur Stimmungsmache und gelogen ist? Philosoph Christoph Quarch gibt einen ganz grundlegenden Ratschlag:

Um sich vor der subtilen Gewalt von Fake News zu schützen, sollte man seine Information ausschließlich über verlässliche Quelle beziehen, die sich die Mühe machen zu recherchieren und den Wahrheitsgehalt von Nachrichten zu kontrollieren: öffentliche-rechtliche Sendeanstalten, Qualitätspresse. Sozialen Netzwerken etc. sollte man grundsätzlich misstrauen. Christoph Quarch, Philosoph

Übrigens: Bilder lassen sich über die Google-Bildsuchfunktion recherchieren.

Weitere Tipps zu Bildersuche & Co.

Tools zum Erkennen von Fake News

Der ARD-Faktenfinder hat daneben noch ein paar ganz praktische Tipps, mit denen wir Fake News enttarnen und ganz einfach selbst recherchieren können.

Fake News gehören mittlerweile zu unserem Alltag

Fast jeder dritte Deutsche glaubt, dass er oft oder regelmäßig auf bewusste Falschmeldungen, also Fake News, trifft. Die Ipsos-Studie hat ergeben, dass das Vertrauen in der Deutschen in die eigene Presse im weltweiten Vergleich dabei relativ hoch ist.

In allen anderen der 27 untersuchten Länder glauben viel mehr Menschen, dass sie regelmäßig Fake News sehen: Spitzenreiter sind Argentinien, Serbien und die Türkei – mit rund 80 Prozent. Ein weiteres Ergebnis der Studie: Fast die Hälfte der Deutschen traut sich nicht zu, Fake News als solche zu erkennen, mehr als die Hälfte der Befragten glaubt das auch von den Mitmenschen.

Lügen müssen nicht immer politisch sein

Bei Fake News denken wir oft an politische Falschmeldungen, vielleicht auch an Donald Trump, der den Medien Fake News unterstellt. Dabei können Fake News auch einfach nur lustig sein, besonders skurril oder unglaublich. Ein bekanntes Beispiel von Fake News sind die sogenannten Bonsai-Katzen, die angeblich in Dosen, Gläsern oder Tüten herangezogen werden, um eine bestimmte Körperform zu erhalten.

Katzen im Glas: ein Fake, der immer sich hält. Screenshot Facebook

Mimikama hat sich dieses Themas angenommen und sehr eindeutig erläutert, warum es sich hierbei um einen Fake handelt. Die Seite bei Facebook gibt es aber immer noch inklusive der Empörung von Leuten, die glauben, dass es diese Tierquälerei wirklich gibt.

Ein ähnliches Beispiel sind die Orca-Wale in der Plastiktüte. Angeblich würden Mitarbeiter des Vergnügungsparks SeaWorld in Orlando ihre Wale in einer Tüte zwischenparken, während die Bassins gereinigt werden. Sieht verrückt aus, animiert Tierschützer zum Aufschrei und ist absoluter Fake.

Deshalb glauben wir Fake News

Fake-News funktionieren erstens oft über Emotionalisierung und Skandalisierung, sind also besonders reißerisch formuliert und ziehen so unsere Aufmerksamkeit an. Inhaltlich sind sie dann so erfolgreich, weil sie vermeintlich das bestätigen, was ihre Leser sowieso glauben oder glauben wollen. Kommunikationswissenschaftler Philipp Müller konkretisierte im ARD-Interview:

Dahinter steckt das Bedürfnis von Menschen, die eigenen Überzeugungen und Einstellungen zu bestätigen und in Einklang mit dem Verhalten zu bringen. Sind sie das nicht, führt das zu inneren Spannungen, sogenannte kognitive Dissonanzen. Rezipienten können diese reduzieren, indem sie Informationen selektiv auswählen und interpretieren, sodass sie die eigenen Ansichten stützen. Kommunikationswissenschaftler Philipp Müller

Falschmeldungen habe es schon immer gegeben, beispielsweise über Medien in totalitären politischen Systemen. Das Phänomen der Fake News ist also nicht neu. Was sich aber verändert hat, sei, dass Falschmeldungen nun von jedem in die Welt gesetzt werden könnten. Nicht nur von Journalisten, sondern vor allem in Interessensgruppen und auch Einzelpersonen in den sozialen Netzwerken.

Das Teilen von Fake News ist gleichzeitig auch ein Statement: Es zeugt öffentlich von Zweifel an den Eliten. Durch diese Abgrenzung von den Eliten bilden Fake-News-Leser eine Gemeinschaft, die über das Alternativangebot der Fake News eine eigene Deutung der Welt erfährt. Die etablierten Massenmedien werden demgegenüber als feindselig und einseitig wahrgenommen, auch wenn das im Einzelfall gar nicht stimmt – ein Phänomen, das auch als Hostile Media Effect bekannt ist. Philipp Müller

So verändern Fake News unsere Gesellschaft

Aber was macht das mit uns als Konsumenten von Nachrichten, als User in sozialen Netzwerken? Wir waren in Stuttgart unterwegs und haben mit euch darüber gesprochen:

„Die beeinflussen uns schon, klar. Das ein oder andere glaubt man dann doch.“

„Ich denke, dass deshalb auch Viele das Bild haben: Oh Gott, mit der Welt geht es immer weiter bergab. Es wird einem manchmal mehr Panik gemacht, als nötig ist.“

„Leute dürfen plötzlich Sachen sagen, von denen sie selbst wissen, die stimmen nicht. Aber es wird plötzlich salonfähig.“

„Das Vertrauen geht verloren. Und ich glaube, wenn man das Vertrauen in die Politik verliert, ist es schwierig, dass es vorangeht in der Gesellschaft.“

Philosoph Christoph Quarch war live in der SWR3-Nachmittagsshow und hat mit den SWR3-Hörern gesprochen über den Einfluss von Fake News auf die Gesellschaft, wie es Eltern ihren Kindern erklären können, wenn jemand lügt und wie wir uns am besten vor Falschmeldungen schützen können.