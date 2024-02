per E-Mail teilen

Wer beim Namen „Fargo“ zuerst an den Oscar-preisgekrönten Film der Coen Brüder aus dem Jahr 1996 denkt, liegt richtig. Die Coens haben die Serie mitproduziert und auch die Handlung lehnt sich an den Film an, denn hier wie dort ist die Hauptfigur ein Loser.

Es geht um Lester Nygaard, zu dem seine Frau irgendwann sagt: „Ehrlich, ich weiß nicht, wieso ich dich überhaupt heiraten konnte. Meine Mom hat gesagt, tu es nicht Pearl. Sie sagte, er ist einer von denen, die nur verlieren. Du weißt doch, was aus diesen Jungs mal wird: Loser!“

Begegnung mit Kopfgeldjäger verändert sein Leben

Aber nicht nur seine Frau verachtet Lester, auch von seinen Mitmenschen in Bemidji, Minnesota, wird er belächelt und rumgeschubst. Von Sam Hess zum Beispiel, der ihn schon zu Schulzeiten immer verprügelt hat. Auch diesmal bricht er Lester bei einem zufälligen Aufeinandertreffen die Nase.

Der geht ins Krankenhaus und begegnet dort dem Kopfgeldjäger Lorne Malvo. Malvo hört sich die Geschichte an und sagt dann den Satz, der Lesters Leben verändern wird: „Mister, wir sind keine Freunde, aber ich sage Ihnen, wäre ich das gewesen in Ihrer Lage, den Mann hätte ich umgebracht.“

Brillante Darsteller mit perfektem Mix

Tja, und ab da gibt es einen brillanten Mix aus schwarzem Humor, Blut, Gewalt und abgefahrenen Typen. Ganz so als hätten die Coens Regie geführt. „Fargo“ gehört zum Besten, was ich in den vergangenen Jahren gesehen habe.

Das liegt an den brillanten Hauptdarstellern wie Billy Bob Thornton, der als Lorne Malvo bei nichts und niemandem Gnade kennt, oder Martin Freeman, der anscheinend alles perfekt spielen kann, von Bilbo Beutlin über Dr. Watson bis zum Loser in Fargo, oder auch an der bis dato unbekannten Allison Tolman, die als ermittelnde Polizistin überragt.

Es liegt aber auch an dieser ruhigen Erzählweise mit ganz langen Einstellungen im Schnee von Minnesota, an den skurrilen Nebenfiguren und an den überraschenden Wendungen im Plot. Nach zehn Folgen ist die Geschichte erzählt. Das ist vielleicht zwei Folgen zu lang, dennoch ist Fargo ein klares must-see. Staffel 2, mit einer neuen Story, ist übrigens keinen Deut schlechter.