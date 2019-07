Das tolle an Open-Air-Kinos ist nicht nur das Genießen unter freiem Himmel, sondern auch, dass nicht nur aktuelle Kinofilme gezeigt werden, sondern auch das Beste aus den vergangenen Jahren.

Musik-, Drama- und Familienfilme

Viele Open-Air-Kinos in SWR3Land zeigen zum Beispiel wieder Bohemian Rhapsody, Rocketman mit Taron Egerton (Kingsmen) oder auch La La Land. Es gibt aber nicht nur viel Musikalisches in den Open-Air-Kinos, sondern auch einige Filme für die ganze Familie. Zum Beispiel die Realverfilmung von Disneys Aladdin, der Animationsfilm Pets 2 und auch die Neuverfilmung von Der König der Löwen (VÖ: 17.07.2019).

Ein bisschen Drama und was fürs Herz darf aber natürlich auch nicht fehlen. Einige Kinos zeigen mit dem bereits oscarprämierten Film Green Book die Geschichte vom rüpelhaften Chauffeur Tony „Lip“ Vallelonga und seinem Arbeitgeber, dem schwarzen Jazzmusiker Dr. Don Shirly. Ein Drama um eine ganz besondere Freundschaft und den Alltagsrassismus in den USA der 1960er Jahre. Auch einige erfolgreiche deutsche Produktion werden in den Open-Air-Kinos in SWR3Land gezeigt. Zum Beispiel Der Junge muss an die frische Luft und mit 25 km/h auch die Geschichte zweier Brüder gespielt von Bjarne Mädel (Stromberg, Tatortreiniger) und Shootingstar Lars Eidinger (Babylon Berlin, Werk ohne Autor).

Action-Fans aufgepasst!

Auch wer es actionreich mag, kommt diesen Sommer nicht zu kurz. Mit Spider-Man: Far From Home und Avengers – Endgame bekommt auch das Marvel-Universum ein bisschen frische Kinoluft diesen Sommer. Darüber hinaus gibt es auch Keanu Reeves (Matrix Trilogie, Constantine) als einsamen Wolf mit John Wick: Kapitel 3 in einigen Open-Air-Kinos zu sehen.

Kultklassiker stehen hoch im Kurs

Traditionell gehören auch diverse Klassiker der Filmgeschichte in die Open-Air-Kinos. Am Gottesauer Schloss in Karlsruhe zum Beispiel freuen sich die Menschen jedes Jahr wieder auf die Rocky Horror Picture Show. Im Koblenzer Open-Air-Kino gibt's die volle Kult-Dröhnung mit: Pretty Woman, Dirty Dancing und den Blues Brothers.

Open-Air-Kinos in SWR3Land