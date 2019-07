Das Leben nach Harry Potter

Wer an Daniel Radcliffe denkt, denkt natürlich zuerst an Harry Potter. Wie bei vielen Kinderstars war es wohl nicht ganz einfach das Image der Rolle loszuwerden, die er 11 Jahre lang gespielt und die ihn weltberühmt gemacht hat. Deswegen ging Radcliffe schon als 17-Jähriger in London ans Theater. Im Drama „Equus“ spielte er die Hauptrolle – ziemlich erfolgreich und teilweise splitterfasernackt. Es folgten die unterschiedlichsten Projekte: von Independentfilmen über morbide Komödien bis hin zu einer Sprechrolle bei den Simpsons. Schon Ende Zwanzig war er einer der bestbezahltesten Schauspieler der Welt.

Radcliffes Freunde

Mittlerweile lebt Radcliffe in London und New York und ist mit Schauspielkollegin Erin Darke zusammen. Was viele Harry Potter-Fans freuen wird: Nicht nur in den Büchern, sondern auch im echten Leben gehört Emma Watson aka Hermine Granger zu seinen besten Freunden. Fun Fact: Ebenfalls ein guter Kumpel soll Tom Felton sein. Er spielt Draco Malfoy und ist in dem Roman Harrys Erzfeind.

Vom kleinen Harry zum großen Daniel