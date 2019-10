Wie viele Geheimnisse verträgt eine Freundschaft? In seiner neuen Komödie „Das perfekte Geheimnis“ zeigt Regisseur Bora Dagtekin, dass gute Freunde wenig voneinander wissen, ihre Mobiltelefone dafür umso mehr.

Handys raus und Nachrichten vorlesen!

Bei einem gemeinsamen Abendessen wird über Ehrlichkeit diskutiert. Spontan entschließen sich die Freunde zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch und alles, was ankommt, wird geteilt. Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate mitgehört. Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem großen Durcheinander aus. In dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr delikate Geheimnisse, als man am Anfang des Abends annehmen konnte.

Szenenbilder aus dem Film:

Szenenbilder „Das perfekte Geheimnis“ Constantin Film

Die Crème-de de la Crème sitzt am Tisch

Die ganze deutsche Schauspiel-Elite hat sich für den Film zusammengefunden. Elyas M’Barek, Florian David Fitz, Jella Haase, Karoline Herfurth, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz spielen die Hauptrollen in der Komödie.

Ist der Film so gut wie die Besetzung?

Es wirkt schon alles sehr geskripted. Wotan Wilke Möhring hat einen sehr tollen Moment am Telefon mit seiner Tochter, der wirklich berührend ist. Florian David Fitz kommt in seiner Rolle mit einem Outing ums Eck, das einem die Schamesröte ins Gesicht treibt. Nicht sein Outing, sondern die homophobe Reaktion der Anderen. Sorry, aber 2019 müssten wir weiter sein als das, was in der letzten halben Stunde in diesem Film passiert. Da weicht der Film vom italienischen Original und dem sehr gelungenen französischen Remake ab.

Deswegen auch nur 2 von 5 Elchen!