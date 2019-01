Bei den Filmen Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11 oder Sicko hat der amerikanische, linke Filmemacher Michael Moore gezeigt: Er haut gerne auf das Establishment und legt sich mit Politikern oder gleich dem ganzen Gesundheitssystem an. Fahrenheit 11/9 – das ist eine Anspielung auf das Datum des Wahlsieges von Donald Trump, dem 09. November 2016. In seinem neuen Film kritisiert Moore Trump, aber auch gleich noch die Demokraten. Gwen Stefani, Sängerin der Band No Doubt dpa / picture alliance

Moore, der – genau wie seine Filme – selbst nicht ganz unumstritten ist, weiß auch hier wieder mit seiner pöbelhaften, naiven Art zu provozieren. Das macht er ganz bewusst und hat sichtlich Spaß dabei. In Fahrenheit 11/9 will er ein für alle Mal klären, wie zum Teufel die Sache mit Donald Trump passieren konnte. Mit vielen Bildern, Zeichnungen, Grafiken, Interviewschnipseln etc. versucht er den Aufstieg Trumps nachzuzeichnen und kommt zu dem Schluss: Die Sängerin Gwen Stefani sei an allem schuld.

In Fahrenheit 11/9 bleibt niemand verschont

Wie bitte? Gwen Stefani, Frontfrau von No Doubt? Ganz genau, denn als Trump erfuhr, dass Stefani für ihre Jury-Tätigkeit bei The Voice ein höheres Honorar bekam als er für seine Tätigkeit bei The Apprentice – beide produziert vom TV-Sender NBC – soll er den Entschluss gefasst haben, amerikanischer Präsident zu werden. Moore schießt sich aber nicht nur auf Trump ein, sondern demontiert auch die Elite der Demokraten und selbst "Heilsbringer" Obama.

In Moores Heimatstadt Flint gibt es seit Jahren einen hausgemachten Wasserskandal an dem nachweislich Menschen sterben. Obama war da, hat alles runtergespielt und selbst vor laufenden Kameras Wasser getrunken - oder zumindest so getan, wie Moore beweist. Klar ist: In Fahrenheit 11/9 ist keiner der politischen Elite vor Moore sicher.

Eine manipulative, aber unterhaltsame Abrechnung

Der Film läuft unter dem Label Dokumentarfilm, aber es ist eben Moores Sicht auf die Dinge und seine Abrechnung mit Donald Trump und den politischen Eliten in den USA – keine überprüfbare, allgemeingültige Wahrheit. Also mit Vorsicht genießen, denn Moore weiß, wie er erzählen muss, um uns zu manipulieren. Unter anderem gibt es eine Rede von Hitler – mit Trump auf der Tonspur, im ersten Moment fällt das überhaupt nicht auf.

Aber Moore haut nicht nur drauf – er hört auch zu. Und das sind die emotionalsten Momente des Films: Kurz nach dem Schulmassaker von Parkland packt er seine Kamera ein, fährt nach Parkland, Florida und begleitet die Jugendlichen beim Aufbau ihrer Protestbewegung.

Fahrenheit 11/9 ist polemisch, bissig, ziemlich durcheinander, aber auf Moores eigene Art und Weise auch sehr unterhaltsam. Deswegen gibt es nicht immer ganz wahre drei von fünf Elchen...

