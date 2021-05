Killer Elite ist nicht nur ein Actionfilm mit guter Handlung sondern auch mit tollen Schauspielern, wie Robert De Niro, Jason Statham und Clive Owen. SWR3 Kinomän Jo Müller gefällt‘s.

Die Story ist erst mal nicht so ungewöhnlich. Kennt man eigentlich aus vielen anderen Action-Thrillern: Ein Special Agent und Auftragskiller hängt seinen Beruf an den Nagel, weil ihm sein letzter Job den Rest gegeben hat. In diesem Falle heißt der Typ Danny und wird gespielt von Jason Statham. Bei seinem letzten Job geriet ein kleiner Junge mitten in das Attentat. Danny hat sich also auf‘s Land zurückgezogen. Und wie das dann bei solchen Filmen immer so ist: Er wird von seiner Vergangenheit eingeholt und gezwungen noch einmal als Auftragskiller zu agieren.

Der Grund: Sein Mentor und väterlicher Freund Hunter, gespielt von Superstar Robert De Niro ist in der Gewalt eines Scheichs. Dieser stellt Danny vor die Wahl: Entweder erledigt er drei Männer des britischen Geheimdienstes, die einst drei Söhne des Scheichs ermordet hatten oder sein Freund und Mentor stirbt. Und um das Ganze noch etwas schwieriger zu machen: Die Morde sollen wie Unfälle aussehen. Diese Mission Impossible ist natürlich eine Herausforderung für unseren Helden. Zumal er bald einen richtig, toughen Gegenspieler bekommt, einen vom britischen Geheimdienst, verkörpert von Clive Owen. Die beiden liefern sich ein Katz und Mausspiel in dem es mächtig kracht und knallt.

Wie machen sich die Schauspieler?

Die machen sich ganz gut. Selbst der schauspielerische Minimalismus von Jason Statham fällt hier nicht auf, weil er wirklich nur den coolen, abgehalfterten Tough Guy spielt. Auch Clive Owen als sein Gegenspieler wirkt als cooler, lässiger, mit allen Gewaschener Geheimdienstmann ziemlich überzeugt. Robert De Niro ist eher einen großen Teil des Films über gefesselt und bärtig in seiner Zelle irgendwo im Nahen Osten. Was den Film aber ausmacht sind die wirklich toll inszenierten Actionszenen. Explosionen, Schießereien, Verfolgungsjagden und Sprünge durch Glasscheiben – alles drin. Außerdem gibt‘s jede Menge Drehungen und Wendungen der Story. Da sich alles im Geheimdienst und Politik-Milieu abspielt gibt’s ganz viele Intrigen und Mauscheleien. Jeder betrügt jeden. Und auch das hat mir an dem Film gut gefallen: Er ist auf alle Fälle, was das Drehbuch angeht, erstaunlich komplex, verschachtelt und vielschichtig. Für mich eine spannende gut gemachte Mixtur aus Actionkino und Polit-Thriller.