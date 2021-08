Before the flood

Leonardo DiCaprio hat einen neuen Film gedreht, „Before the flood“. Und dieses Mal ist es kein Spielfilm sondern eine Doku über Klimawandel. In den USA läuft der Film im Kino. Bei uns kann man ihn nur im Fernsehen sehen – und am Sonntag um 21 Uhr bei Facebook und bei Youtube. SWR3 Redakteurin Gabi Biesinger hat ihn schon geguckt. Angucken oder nicht?