Colin Farrell mal wieder als Killer, nicht ganz so psychisch labil wie in „Brügge sehen und sterben“, aber doch mit gewissen Gewissensbissen. Und Rachegelüsten. „Dead Man Down“ ist spannend, mit heftigen Action-Szenen, und toll besetzt. Wenn da nur dieser Schluss nicht wäre.

„Dead Man Down“ ist super spannend! Immer, wenn du glaubst, du weißt wo es langgeht, läuft es in eine ganze andere Richtung. Das Ganze ist ein düsterer Thriller, in dem Colin Farrell einen undurchschaubaren Typen namens Victor spielt. Er ist Mitglied einer Verbrecherbande und arbeitet für einen gefährlichen Unterweltsboss.

Die Bande ist gerade in hellster Aufregung, weil einer aus ihren eigenen Reihen getötet wurde. Niemand ahnt, dass Victor dahinter steckt. Wie sich herausstellt, ist er auf Rachetour, weil die Bande vor Jahren seine Familie umgebracht hat

Auftritt Noomi Rapace

Noomi Rapace spielt Victors Nachbarin. Ihre eine Gesichtshälfte ist voller Narben. Die beiden verabreden sich. Victor glaubt, dass die Frau sich in ihn verliebt hat. In Wahrheit hat sie ihn beobachtet, wie er seinen Gangsterkollegen getötet hat. Sie will sich an dem Mann rächen, der für die Verunstaltung ihres Gesichts verantwortlich ist. Jetzt verlangt sie von Victor, dass er ihr hilft.

Der Film ist über weite Strecken wirklich toll, weil er voller Überraschungen steckt und viele spannende Momente bietet. Außerdem: Dadurch dass die Charaktere nicht das sind, was sie zu Beginn scheinen, wird die Sache noch aufregender. Nicht zu vergessen: die Darsteller! Noomi Rapace und Colin Farrell sind richtig gut. Das einzige was mich gestört hat an diesem ansonsten überzeugenden Thriller: der unglaubwürdige Schluss. Er passt überhaupt nicht zum Rest der Handlung. Ansonsten lohnt sich dieser Krimi auf alle Fälle.