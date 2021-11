Neu im Kino: „Der Marsianer“ von Starregisseur Ridley Scott. Das ist der Mann, der Kinohits wie „Alien“ oder „Gladiator“ gedreht hat. In seinem neuesten Film kommt es zu einem folgenschweren Unglück auf dem Mars. Unser SWR3-Kinomän Jo Müller weiß mehr.

Ridley Scott hat es einfach noch drauf. Eine opulente Science-Fiction-Oper, die mit einem Unglück im All beginnt: Bei einer Marsmission werden die Astronauten von einem fürchterlichen Sturm erwischt. Sie verlassen den Roten Planeten und fliegen nach Hause. Allerdings ist dabei ein Opfer zu beklagen. Doch was niemand von der NASA ahnt: Astronaut Mark Watney, gespielt von Matt Damon, hat überlebt.

Trailer zum Film

Der Film zeigt, wie Watney durch erfinderische Not und mit dem Mut der Verzweiflung, um sein Überleben kämpft. Er schafft es tatsächlich mit der NASA Kontakt aufzunehmen und es beginnt eine spektakuläre Rettungsaktion.

Was macht den Film so besonders?

Die Tricks in 3D, die Raumschiffe, die Bauten, die Atmosphäre: Alles ist absolut phantastisch. Regisseur Ridley Scott ist eben ein echter Bildermensch. Die Story ähnelt zwar Filmen wie „Robinson Crusoe auf dem Mars“ oder „Mission to Mars“, ist aber um einiges spannender und origineller. Die Handlung pendelt hin und her – zwischen großer Tragik und schwarzem Humor. Da ist ein Typ, der etliche Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist, und hat dort unter anderem nur Diskomusik aus den 70er Jahren – ABBAs „Waterloo“ im Weltraum zu hören, das hat schon was.

Der Film singt ein Hohelied auf menschlichen Erfindungsreichtum und die Kraft der Solidarität. Spannend, witzig und natürlich auch ein bisschen pathetisch. Aber das gehört einfach dazu. Wem „Gravity“ gefallen hat, der wird auch diesen Film mögen. Mein Tipp: Unbedingt angucken!